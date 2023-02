A Roma c’è un sottopassaggio culturale: se passi qui sarai circondato da libri

Nel cuore di Roma, c'è una libreria sotterranea che ha riqualificato un luogo prima abbandonato: la libreria Cicerone

In via Cicerone, nel quartiere Prati di Roma, c’è una libreria sotterranea. È la libreria storica M.T. Cicerone nata nel 1956.

Libreria sotterranea M.T. Cicerone foto di Rossana Marcon

All’entrata della libreria, lungo gli scalini che portano al sottopassaggio, si rimane folgorati dalla moltitudine di libri e oggetti in esposizione.

Libri di tutti i generi

Dai classici ai moderni, dalle stampe alle monete. La libreria custodisce un piccolo paradiso sotterraneo. Una libreria antiquaria che mantiene le sue origini, con circa 45.000 referenze di libri tra antiquariato, modernariato e antiquariato puro, ma anche offerte editoriali e promozioni che rendono la libreria un luogo per tutti gli amanti dei libri.

La vastità del luogo ha permesso infatti alla famiglia di esporre libri di tutti i generi, portando il proprietario stesso a definire la libreria un “supermercato del libro”.

LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >>

Dal 1974 la libreria appartiene alla famiglia Botrini che si trasferisce nel 1989 in questo sottopassaggio. Ci racconta il proprietario Massimo Botrini la storia del luogo in cui esercita, da ormai 33 anni, la sua professione.

“Prima era un luogo da evitare tanto era lo stato di abbandono. Come, purtroppo, tutti i sottopassaggi di Roma. Negli anni è diventata una libreria che esercita la propria attività con alti e bassi. Ma la vera soddisfazione non è tanto quella economica quanto quella della gratificazione delle persone che entrano e riconoscono il nostro operato.”

Un sottopassaggio ancora in uso

Libreria sotterranea M.T. Cicerone foto di Rossana Marcon

Il proprietario precisa, inoltre, l’importanza nel considerare questa libreria come un sottopassaggio ancora in uso.

Una riqualificazione di un posto che è stato veramente riconsegnato alla città sia sotto forma di attività commerciale ma allo stesso tempo che mantiene la sua funzione di sottopassaggio. Perché questo era, è e rimarrà un sottopassaggio. C’è una convivenza tra questi due aspetti. Massimo Botrini, il proprietario della libreria M.T. Cicerone

Il sottopassaggio culturale in cui è situata la libreria M.T. Cicerone è ancora, infatti, un passaggio strategico per passare da una parte all’altra di Largo Chigi, senza dover attraversare la strada sempre trafficata e per ripararsi dalla pioggia. Un sottopassaggio utilizzato anche per uscire verso via del Tritone. Una storia di riqualificazione lunga più di 33 anni che permette di attraversare le vie più belle della città immergendosi nella cultura.