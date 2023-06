Al numero 10 di Via Asiago a Roma si trova la sede della Rai, che ogni mattina ospita il programma di Fiorello Viva Rai2. “Liberate Via Asiago” recita lo striscione apparso durante la trasmissione e non si è trattato di un caso isolato. I residenti hanno più volte manifestato contro gli schiamazzi e i decibel troppo elevati della trasmissione. Nonostante tempo fa Fiorello avesse dichiarato che gli abitanti di Via Asiago fossero “contenti di noi”, la situazione non potrebbe essere più lontana da quella descritta.

Oltre 50 residenti di Via Asiago hanno protestato contro Viva Rai2, il programma di Fiorello, per gli schiamazzi e le esibizioni musicali all’alba.

LEGGI ANCHE – Incursione durante la diretta di Viva Rai2, cosa accade davanti agli occhi di Fiorello

La protesta di Via Asiago

Al numero 10 di Via Asiago a Roma si trova la sede della Rai, che ogni mattina ospita il programma di Fiorello Viva Rai2. Siamo nel cuore del quartiere Della Vittoria di Roma, senza dubbio in una zona densamente abitata. Da qui deriva il problema legato alla trasmissione del programma Viva Rai2.

Ogni mattina, Fiorello annuncia il buongiorno a tutti gli spettatori del programma direttamente dalla sua postazione di Via Asiago, e non lo fa nel chiuso del suo studio. Il programma, infatti, fa della spettacolarità, delle esibizioni e delle canzoni alcuni dei suoi punti di forza, tutti rigorosamente all’aria aperta, al centro della via.

Per questo motivo, in una delle ultime trasmissioni, proprio in concomitanza con un’esibizione di danza, è emerso sullo sfondo uno striscione alquanto critico nei confronti del programma.

Lo striscione

“Liberate Via Asiago” recita lo striscione apparso durante la trasmissione e non si è trattato di un unico caso isolato di protesta. I residenti della via hanno più volte manifestato contro gli schiamazzi e i decibel decisamente troppo elevati della trasmissione. Le preparazioni cominciano, per giunta, molto presto, sfiorando anche le 4 e 30 del mattino. Quando poi il programma ha inizio alle 6, diventa difficile per i residenti rimanere indifferenti.

La normativa vigente vieta schiamazzi di questo tipo, a maggior ragione se così in anticipo rispetto al sorgere del sole. I residenti non hanno potuto fare a meno di protestare con uno striscione e far sentire la loro voce.

Nonostante tempo fa Fiorello avesse dichiarato che gli abitanti di Via Asiago fossero “contenti di noi”, la situazione non potrebbe essere più lontana da quella descritta.