A Viva Rai2! abbiamo visto un’incursione dedicata alla Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi. Andiamo a scoprire qualcosa in più!

A Viva Rai2!, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, abbiamo visto oggi un collegamento con il pubblico, dove una persona tra la folla ha esposto un cartellone che pubblicizza la Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi. Ma di cosa si tratta davvero?

La Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi a maggio 2023

Si tratta di una delle sagre più attese della Tuscia, che si terrà dal 12 al 14 maggio 2023. L’evento, giunto alla XIX edizione, è diventato un appuntamento imprescindibile per gli abitanti del centro in provincia di Viterbo e non solo.

Due sono gli ingredienti principali che rendono unica questa festa: il tradizionale Salame cotto e il Pecorino Romano DOP.

Il vero Pecorino Romano DOP è uno dei formaggi più rari in circolazione, che viene prodotto nelle campagne del Lazio ed è principalmente destinato ai mercati stranieri. Il suo sapore può variare ed essere dolce, aromatico, piccante oppure deciso, a seconda della stagionatura.

Il salame cotto è una tradizione antichissima della Tuscia, conosciuta e apprezzata già ai tempi degli Antichi Romani. Anch’esso molto singolare, proprio per la capacità di sprigionare le sue migliori caratteristiche in questo periodo dell’anno.

Ma la Sagra del Salame Cotto e del Pecorino di Nepi non è solo questo. Nei prossimi giorni Nepi diventa Capitale del Gusto, dove sarà possibile anche gustare altri piatti tipici come la Vignarola, preparata con fave fresche, patate, cipolle e carciofi. Oppure la “scapicollata“, una particolare pancetta stagionata e insaporita con aromi naturali. I prodotti tipici della Tuscia e del Bio Distretto accompagneranno la sagra che trasformerà la città dell’acqua in una vera e propria festa.

Lo stesso Fabrizio Biggio di Viva Rai2! ha ricevuto in regalo dalla Pro Loco di Nepi un cesto di prodotti tipici di Nepi.

Photo Credits: Pro Loco Nepi

