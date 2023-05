A pochi km da Roma vi è un borgo che lascia tutti a bocca aperta per la sua bellezza tanto che sembra di varcare la soglia del Paradiso

Sapete dove si trova la soglia del Paradiso? A pochi km da Roma ed è un luogo suggestivo e fuori dal comune. Si tratta di un borgo caratteristico che prende il nome di Subiaco, dove la natura va a mescolarsi con la bellezza del territorio, lo stesso che nel corso dei secoli ha inspirato tanti autori come Petrarca.

LEGGI ANCHE:– Monte Gelato, l’incredibile cascata nel Lazio che lascia a bocca aperta

Subiaco, il borgo che ospita la Soglia del Paradiso: storia e curiosità

Subiaco è uno dei borghi situato nel Lazio, uno tra i più belli e suggestivi della regione. Il suo nome rimanda ad un termine latino che si traduce con “sotto i laghi”, facendo riferimento ai tre laghi artificiali che si sono sviluppati dallo sbarramento del fiume Aniene.

La sua origine rimanda al 55 d.C, quando l’imperatore Nerone sfruttò quel territorio per creare una serie di dighe per ottenere corsi d’acqua artificiali per realizzare la sua villa sulla riva destra dell’Aniene, di cui oggi sono presenti alcuni resti.

Nel 497, invece, Benedetto da Norcia decise di giungere e soggiornare in questa valle, e proprio da quelle parti condusse una vita eremitica per tre anni. Successivamente, a Subiaco venne avviato un progetto religioso che prevedeva la costruzione di tredici monasteri.

Uno di questi è il monastero di Santa Scolastica caratterizzato da un insieme di stili che attirano sempre più turisti provenienti da ogni parte del mondo. Nel XIV secolo, anche Petrarca venne a contatto con tale meraviglia e ne rimase estasiato tanto da definire il borgo la “soglia del Paradiso“.

Il paese è molto caratteristico ed ogni anno i cittadini organizzano eventi e sagre, da quelle parti, infatti, il turismo è presente tutto l’anno: dal 20 al 22 marzo si festeggia il patrono di Subiaco; il 10 agosto si celebra la Festa di San Lorenzo per ricordare la nascita del borgo nel 937; il 14 agosto viene organizzata una vera e propria festa medievale. Poi ancora, non mancano escursioni e gite fuori porta.

FOTO: SHUTTERSTOCK