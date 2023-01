Quartiere Prati, ecco perché da queste vie non vedrai mai la cupola di San Pietro

Al Quartiere Prati di Roma è impossibile intravedere la cupola di San Pietro: ecco il motivo che spiega l'arcano

Quartiere Prati è una delle zone più rinomate di Roma, si tratta del ventiduesimo quartiere e raccoglie Piazza Cavour, Piazza del Risorgimento, Piazza Cola di Rienzo. Nonostante la vicinanza al Vaticano, è un dato di fatto che da quelle parti è impossibile vedere la cupola di San Pietro. Il motivo? Bisogna risalire a qualche secolo fa.

LEGGI ANCHE:–Basilica di San Pietro, sai perché uno degli orologi ha solo una lancetta?

Quartiere Prati, nessuna cupola di San Pietro da lì: perché è nascosta?

Vedere la cupola di San Pietro dal quartiere Prati non è possibile, a meno che non si arrivi a Piazza Risorgimento. La causa risale proprio a questo periodo storico, quando tra Chiesa e Stato non scorreva buon sangue.

Qualche critico, però, afferma che non esiste una prova che spieghi tale pianificazione e che quindi si tratta di una diceria. In ogni caso, è un dato di fatto a cui nessuno può opporsi.

Bisogna tornare indietro nel tempo, durante l’Italia post-unitaria, con governi laici ed anticlericali, un Papa che si sentiva espropriato del suo Stato e un re scomunicato; tra loro i rapporti non erano facili: Chiesa e Stato non condividevano ideali. Questo dimostra come quelle vie furono tracciate in un determinato modo piuttosto che in un altro.

Infatti, l’obiettivo del Risorgimento era quello di una Roma senza San Pietro e il papa. Lo dimostrano le vie del quartiere in cui non è possibile notare la maestosità della cupola.

Altre curiosità

Un’altra curiosità sul Quartiere Prati riguarda il paesaggio e territorio. Nell’antichità, infatti, la zona era costituita totalmente da vigneti e canneti. Inoltre, il territorio nel suo insieme apparteneva alla famosa Domizia, moglie di Domiziano. Successivamente, durante l’epoca medievale la denominazione del luogo cambiò. Chi visiterà Roma, non potrà fare a meno di passeggiare lungo le vie della zona più rinomata della Capitale e godere di negozi, storia e locali tutti da scoprire.

FOTO: SHUTTERSTOCK