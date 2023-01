Roma, il grande magazzino che nasconde un tesoro: si trova in pieno centro storico

Roma nasconde un grande tesoro in uno dei luoghi più popolari e noti della Capitale: dopo secoli una nuova scoperta

A Roma le sorprese non finiscono mai così come le grandi scoperte che lasciano i romani e i turisti ancora una volta a bocca aperta. Da qualche anno, in via Tritone ha aperto La Rinascente, uno store di 8 piani dove si trova anche una terrazza da cui poter ammirare il panorama mozzafiato della città eterna. Nel corso dei lavori, gli operatori hanno trovato un tesoro risalente a tanti secoli fa: ecco tutti i dettagli.

A Roma, il tesoro rimasto nascosto in Via del Tritone

La Rinascente occupa un palazzo di otto piani con una superficie di 14 mila mq, al suo interno, inoltre, vi è un piccolo edificio del Novecento denominato “Palazzetto”, che si suddivide in diversi piani e rientra nell’architettura espositiva.

Proprio qua sotto, sono state nascoste per tanto tempo delle meraviglie del passato che costituiscono un tesoro enorme per la Capitale. Al livello sotterraneo sono stati trovati 4000 mq di strutture come una domus del IV secolo d.C., alcune insulae del II secolo, un complesso termale ornato con pavimenti a mosaico, la Via Salaria Vetus e il celebre Acquedotto Vergine con 15 arcate perfettamente conservate sviluppate per una lunghezza di 60 metri.

L’Acqua Virgo, o Acquedotto Vergine, fu uno degli acquedotti più importanti dell’antica Roma. E’ caratterizzato da una struttura che progettò il genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa e successivamente venne inaugurato dall’imperatore nel 19 a.C. L’acquedotto comprendeva un percorso di 20, 4 chilometri e serviva ad alimentare la zona del Campo Marzio, dove si trovavano le Terme di Agrippa. Questo complesso è ancora in funzione ed è visibile ai passanti. Il resto, invece, è stato reinterpretato e viene mostrato e raccontato attraverso delle videoproiezioni.

