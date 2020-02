Roma, la gelateria che ti offre il gelato gratis se ti presenti esattamente a questo orario

A Roma c'è una gelateria che permette a tutti di gustare il gelato appena preparato senza spendere un euro! Attenzione però: se ti presenti in ritardo, niente gelato gratis per te

Roma, che ne direste di un buon gelato e per giunta gratis? Non è uno scherzo (mai vi illuderemmo in fatto di golosità): basta andare al posto giusto, da Gelato D’Essai da Geppy Sferra a Roma, nel giorno giusto e all’ora giusta.

Gelato gratis questo sabato pomeriggio

Geppy Sferra non smette mai di stupire. Dopo aver aperto le porte dei suoi laboratori ai piccoli studenti delle scuole e aver inaugurato il primo ristorante di gelato, ora conquista residenti e turisti con un’offerta ghiottissima.

LEGGI ANCHE>> Un intero menu a base di gelato: l’originale ristorante si trova a Roma, ecco dove

L’iniziativa va avanti ormai da diversi anni: ogni sabato pomeriggio, chi si presenta alle 18.00 nelle sue due gelaterie può gustare un ottimo gelato gratis, senza spendere un euro.

E come poteva chiamarsi l’evento se non Carpe Diem? Grandi e piccini, dunque, potranno far esultare il palato con un prodotto artigianale, preparato con ingredienti selezionati, gustoso e altamente digeribile.

Gli appuntamenti da non perdere

Carpe Diem è una vera e propria degustazione a base di gelato – gratis, lo ricordiamo – che permette di assaggiare il prodotto direttamente dalla mantecatrice.

Particolarmente invitante il gusto scelto per il gelato gratis di 22 Febbraio 2020, SCOPRILO, clicca qui >>

Insomma, pronti a cogliere al volo l’offerta? Non serve che segnare l’appuntamento in agenda e…puntare la sveglia!

Cosa fare questo weekend a Roma? Iscriviti #gratis alla Newsletter Funweek: ti suggeriremo per email gli eventi imperdibili per famiglie, single e bambini. Iscriviti subito >> http://bit.ly/2WzIy7N