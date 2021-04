A Roma c’è la pasticceria per chi è a dieta: da provare almeno una volta nella vita!

Siete amanti dei dolci, ma siete a dieta e potete mangiare solo 'senza zucchero'? Niente paura a Roma c'è la pasticceria perfetta per voi!

ROMA, LA PASTICCERIA SENZA ZUCCERO CONQUISTA TUTTI

Chi l’ha detto che dolci e bilancia non vanno d’accordo? E se vi dicessimo che c’è un posto dove golosità e sana alimentazione vanno a braccetto? Si chiama Con e Senza Zucchero, si trova a Roma ed è una pasticceria adatta per chi è a dieta. Senza strafare, è possibile concedersi qualche tentazione di gola pur seguendo un regime alimentare ipocalorico.

A Roma la pasticceria per chi è a dieta

L’essenza del locale sta tutto nel nome: qui è possibile gustare prodotti da pasticceria Con e Senza Zucchero, appunto. Dolci tradizionali adatti a tutti e dolci pensati per chi segue particolari regimi alimentari, realizzati senza zuccheri aggiunti.

Proprio per questo, questa pasticceria di Roma è il luogo ideale non solo per chi è a dieta per perdere peso e non vuole rinunciare al dolce. Anche si soffre di diabete, ad esempio, qui può dunque mangiare ogni sorta di leccornia senza rischi per la propria salute.

Cornetti, gelati, pasticcini e dolci delle feste – dai panettoni alle colombe – per una volta mettono d’accordo davvero tutti.

La pasticceria ha conquistato Maurizio Costanzo

Con o Senza Zucchero sta diventando piuttosto famoso in città e non solo. Da quando si è sparsa la voce, grazie alle ottime recensioni sul web e al passaparola dei clienti, i prodotti di questa pasticceria di Roma per chi è a dieta sono arrivati anche in tv.

Il gelato prodotto in questo locale della capitale, infatti, ha conquistato anche Maurizio Costanzo, che a Domenica In ha confessato di esserne particolarmente goloso.

Così Mara Venier ha fatto arrivare in studio un carrettino carico di gelati, tutti rigorosamente senza zucchero. A guidarlo, un gelataio d’eccezione: il bellissimo Stefano De Martino.

E voi siete curiosi di provare i prodotti di questa pasticceria di Roma che soddisfa anche chi è a dieta?

Leggi anche: ROMA, CONTO AL RISTORANTE TROPPO SALATO? ECCO COSA FARE