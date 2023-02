Un piccolo angolo di Napoli a Roma: un tappa obbligatoria per chi ha nostalgia della città partenopea

A Roma vi è la pasticceria Savarese in cui sembra di stare a Napoli: tre sorelle hanno dato vita ad un luogo unico, di cosa si tratta

Avete mai sentito parlare della Pasticceria Savarese di Roma? E’ un posto unico dove vi attendono tre sorelle con le loro ricette gustose e deliziose. E’ un piccolo angolo di Napoli situato nel cuore della Capitale dove i gli amanti della città partenopea potranno trovare molti dolci tradizionali.

Roma, pasticceria Savarese: sessant’anni di storia e tradizione

Le sorelle Savarese

Erano gli anni Sessanta quando tre sorelle, Pina, Grazia e Piera, giunsero a Roma e decisero di aprire la pasticceria Savarese che di lì a poco sarebbe diventata un luogo magico e unico per tanti romani e turisti. Infatti, il locale è molto rinomato ed offre una vasta gamma di prodotti e dolci della tradizione partenopea.

Oggi, alla pasticceria è stata conferita la qualifica di Negozio storico da parte del comune di Roma. Il locale si trova in via Genzano e gode di ottime recensioni e sono tanti i clienti affezionati che non perdono occasione di passare a prendere un dolcetto da quelle parti. Alta è la qualità ed ogni prodotto è completamente artigianale.

Le specialità della casa sono la pastiera, il babà e le sfogliatelle ricce e frolle, ma è possibile trovare tanti altri dolci che rimandano a Napoli. Natale, Pasqua, Carnevale, ogni periodo è buono per preparare piatti della tradizione, dai mostaccioli e struffoli alle frappe e ravioli, dal casatiello ai bignè e zeppole di San Giuseppe. Da sessant’anni l’accoglienza è l’ingrediente principale che rende la pasticceria un chicca della città eterna ed è per questo e tanto altro che ogni giorno tante persone non possono fare a meno di passare dalle sorelle Savarese e lasciarsi coccolare con i dolcetti dal gusto unico e inimitabile.

FOTO: SHUTTERSTOCK E @PASTICCERIA SAVARESE