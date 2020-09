Roma cosa fare quando piove? Qualche idea ‘al chiuso’ per godere la capitale

Cosa fare a Roma quando piove?

Piove in città e non sai cosa fare? Niente paura, a Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Roma museo a cielo aperto: questa è una delle più frequenti accezioni in cui viene presentata la capitale.

Una città da vivere fuori, passeggiando tra vie e vicoli, grandi spazi e ville, godendo innanzitutto della cornice architettonica che la città eterna è capace di offrire a qualunque genere di turista.

Il sole gioca molto a favore di questa visione della città, ma anche sul fronte mostre Roma regala ai suoi turisti e visitatori una vasta possibilità di scelta, spaziando con facilità dagli avamposti più contemporanei fino ad arrivare ai grandi nomi del passato, alternano arti visive e scultoree, installazioni e “urban”.

Se recentemente è stata diffusa la prima mappa della street art romana, anche per quanto riguarda gli ambienti “chiusi” Roma offre mostre per ogni genere di viaggiatore o romano. Mostre permanenti e temporanee che regalano all’appassionato d’arte una panoramica complessa sulla scena artistica mondiale, spaziando dai grandi nomi stranieri agli italiani, con occhio attento a ciò che succede in Europa.

Roma cosa fare se piove: i Musei da Visitare

Ricordiamo che la PRIMA DOMENICA del mese, i musei statali e civici SONO GRATUITI: perchè non approfittare della gratuità dei musei per trascorrere una piacevole giornata al chiuso circondati da opere d’arte?

Se avete già visitato tutti i luoghi statali e civici e volete cambiare percorso di visita allora andate al MAXXI.

L’edificio già di suo rappresenta un’opera d’arte, progettato dall’architetto Zaha Hadid offre mostre ed esposizioni di opere contemporanee.

Tra gli spazi più duttili e indubbiamente più “attivi”, ci sono realtà come il Palazzo delle Esposizioni e il Vittoriano: luoghi d’arte unici in cui perdersi nell’arte e che ogni anno sono meta di visitatori da ogni parte del globo.

Altri musei da visitare assolutamente e che vi permetterranno di trascorrere la giornata al coperto immersi nella cultura sono:

– i Musei Vaticani,

– l’Ara Pacis;

– la Gallerie d’Arte Moderna (GNAM);

– le Scuderie del Quirinale;

– il Chiostro del Bramante.

Visto il brutto tempo, perché non andare al Pantheon e verificare se dentro piove? Resterete sorpresi!

Dato che siete da quelle parti, vi suggeriamo di andare a piazza Sant’Eustachio, 200 metri da Piazza della Rotonda (dove appunto si trova il Pantheon), per gustarvi il famoso Caffè Sant’Eustachio da molti considerato il più buono di Roma.

Roma cosa fare se piove: le mostre

Che ne dite di vedere una bella mostra? A questo link troverete le mostre in programma .

Dopo una mostra, potete fermarvi a rilassarvi alla Caffetteria-Bistrot del Chiostro del Bramante, un luogo di ristoro e di socialità collocato nella calda atmosfera del Chiostro, in un affascinante mix di classico e moderno. Potrete gustare le torte, rigorosamente ‘home made’, e piatti prelibati internazionali e tipici della cucina italiana seduti nella Sala delle Sibille – con affaccio diretto sull’ affresco “Le Sibille’ di Raffaello”, custodito nella Chiesa di Santa Maria della Pace

Assolutamente consigliato!

Se non siete amanti dell’arte in senso stretto, le mostre a Roma offrono anche retrospettive su cinema e fumetto, cult e moda. Mostre più “popolari” per rispondere alle esigenze di visitatori, romani e curiosi, ognuno a seconda del suo gusto.

Roma cosa fare se piove: shopping al coperto

Siete amanti dello shopping e voletegodervi il centro di Roma?

Se volete approfittare delle offerte stando al copero, la tappa giusta per voi è la Galleria Alberto Sordi (nota anche come Galleria Colonna), a Via del Corso. Qui potrete trovare la più ampia scelta di negozi di abbigliamento uomo e donna, accessori, beauty, librerie. Inoltre potrete sedervi al bar, gustarvi un caffè o un aperitivo mentre ammirate questo luogo affascinante, sia per la centralissima collocazione, sia per il pregio della struttura architettonica, sia per il mito che da sempre accompagna la frequentazione di questo luogo.

Veramente una splendida galleria commerciale al centro di Roma. Stile ed eleganza. Consigliata!

Se cercate invece un mercato al coperto, durante il weekend potete andare al Mercato Monti (presso il Grand Hotel Palatino (Via Leonina 46, Rione Monti). Qui troverete abiti vintage, creazioni artigiane, accessori d’abbigliamento artigianali, oggetti da collezione, libri, illustrazioni e curiosità di qualsiasi genere. Sabato e Domenica, Dalle 10 alle 20, Ingresso Libero!

Roma cosa fare se piove: i Bowling

Se la pioggia a Roma ha ti ha costretto a cambiare i tuoi piani, non perderti d’animo. Cosa ne diresti di una divertente partita a bowling con i tuoi amici in una delle tante piste della Capitale?

Roma cosa fare se piove: i film gratuiti

La pioggia è un perfetto suggerimento per un vedere un bel film o per leggere un libro lasciato da tempo sul comodino.

Se siete amanti del cinema, perché non approfittare delle proiezioni gratuite alla Casa del Cinema?

“Ci si annoia talvolta a Roma il secondo mese di soggiorno, ma giammai il sesto, e, se si resta sino al dodicesimo, si è afferrati dall’idea di stabilirvisi per sempre”. Scrisse Stendhal parlando della Città eterna e anche oggi è così: appena si entra nelle mille proposte della capitale, uscirne è impossibile.