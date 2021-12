Il museo in 3d su Roma per bambini e adulti che devi assolutamente vedere

Arriva il museo interattivo in 3D dedicato a Roma e alla sua storia: Welcome to Rome permette di vedere la città in una maniera completamente nuova.

Welcome To Rome: arriva un museo in 3D dedicato alla Capitale, che riuscirà a mostrare Roma e la sua storia millenaria in tutto il loro splendore.

All'interno dell'ex Cinema Augustus, in corso Vittorio Emanuele II, nasce il nuovo museo interattivo in 3D Welcome To Rome. Si tratta di un modo per poter cominciare la visita di Roma immergendosi in un sorprendente spettacolo interattivo.

Welcome To Rome: il nuovo museo interattivo in 3D dedicato a Roma

All’interno dell’ex Cinema Augustus, in corso Vittorio Emanuele II, nasce il nuovo museo interattivo in 3D Welcome To Rome. Si tratta di un modo per poter cominciare la visita di Roma immergendosi in un sorprendente spettacolo interattivo.

È una “grande macchina emozionale”, uno spazio multimediale in grado di offire una chiave di lettura interattiva della città, offrendo al contempo uno spettacolo suggestivo, volto a coinvolgere ogni visitatore nella magnificenza della Città Eterna.

Si tratta di un vero e proprio ‘viaggio nel tempo‘. Un cinema immersivo attraverso il quale scoprire le evoluzioni urbanistiche, architettoniche e artistiche della città, tuffandosi in ogni epoca storica che ha segnato l’evoluzione capitolina.

Un viaggio immersivo e interattivo nella storia della Capitale

Ciascun visitatore sarà pienamente coinvolto nella visita di Welcome To Rome, grazie all’interattività del programma, in grado di costruire un’esperienza culturale ed emozionale personalizzata. Un viaggio fruibile in otto lingue differenti: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese e giapponese.

Si avrà l’illusione di volare sulla città nei vari secoli, muovendosi all’interno di monumenti, palazzi, piazze e chiese. 2700 anni di Storia saranno ripercorsi in circa mezz’ora, accompagnando la proiezione alla possibilità di vedere 4 grandi plastici interattivi che riproducono i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro.

Tutte le informazioni su Welcome to Rome

Telefono: +39 06 87911691

Web: info@welcometo-rome.it; www.welcometo-rome.it

Corso Vittorio Emanuele II, 203 – 00186 Roma (RM)

Orario d’ingresso

Aperti tutti i giorni:

Lunedì/Giovedì – 9:00/19:00*

Venerdì/Domenica – 10:00/21:00*

*Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura.

Costo del biglietto al botteghino

Intero: € 12,50*

Ridotto: € 10,00* (under 14 e famiglie con 2 bambini)

Scuole: € 7,50 (ogni 10 ragazzi un accompagnatore entra gratuitamente) Gruppi >15 persone: € 10,00*

*Prevendita € 2,00

