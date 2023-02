Dove gustare i migliori caffè a Roma: 5 posti da provare assolutamente

Quali sono i 5 migliori locali dove gustare un ottimo caffè a Roma? Ecco tutti i dettagli al riguardo, segnate in agenda

Il caffè per molti è un rito, un vero e proprio piacere da gustare da soli o in compagnia. Non è un caso che in tanti vanno alla ricerca del locale migliore dove poter assaporarne l’aroma. Quali sono a Roma i posti da provare assolutamente? Ce ne se sono 5 da segnare in agenda.

LEGGI ANCHE:–Le librerie-caffè a Roma, ecco le più belle a Roma dove trascorrere i pomeriggi con gli amici

Quali sono i caffè migliori a Roma? La lista completa

A Roma e dintorni ci sono molte torrefazioni che hanno reso il caffè un rito. Ecco quali sono i caffè migliori nella Capitale:

LA CASA DEL CAFFÈ TAZZA D’ORO , via degli Orfani, 84. Il locale è a due passi dal Pantheon, nel cuore della Roma più antica. Al bar è servita la miscela Regina dei caffè, da portare a casa per la moka o per la french press. Spedisce i prodotti in tutt’Italia. E’ aperto tutti i giorni, si può gustare il caffè al banco. Altre specialità sono la granita al caffè e aroma di liquore al caffè.

, via degli Orfani, 84. Il locale è a due passi dal Pantheon, nel cuore della Roma più antica. Al bar è servita la miscela Regina dei caffè, da portare a casa per la moka o per la french press. Spedisce i prodotti in tutt’Italia. E’ aperto tutti i giorni, si può gustare il caffè al banco. Altre specialità sono la granita al caffè e aroma di liquore al caffè. CAFFÈ CASTRONI , via Cola di Rienzo, 196/198. Ha numerose sedi, ma alcune senza il servizio bar. Si trova a Prati, lungo la via dello shopping romano, via Cola di Rienzo. Potete provare anche il caffè di Castroni alla Balduina, in piazza della Balduina, 1/a.

, via Cola di Rienzo, 196/198. Ha numerose sedi, ma alcune senza il servizio bar. Si trova a Prati, lungo la via dello shopping romano, via Cola di Rienzo. Potete provare anche il caffè di Castroni alla Balduina, in piazza della Balduina, 1/a. SCIASCIA CAFFÈ 1919 , via Fabio Massimo, 80/a, quartiere di Prati, in una traversa di via Cola di Rienzo. Un ottimo caffè espresso a cui si aggiunge una goccia di cioccolato liquido sul fondo della tazzina. All’interno ci sono pochi tavolini a disposizione.

, via Fabio Massimo, 80/a, quartiere di Prati, in una traversa di via Cola di Rienzo. Un ottimo caffè espresso a cui si aggiunge una goccia di cioccolato liquido sul fondo della tazzina. All’interno ci sono pochi tavolini a disposizione. CAFFÈ TORNATORA, via Igea, 14/a, in una traversa della Trionfale, tra la Balduina e la Camilluccia. Il locale è enorme. Ci si serve da soli al bancone e ci si può sedere nei tanti tavoli all’interno o all’esterno. Il caffè espresso è molto buono e servito nelle tazzine bollenti.

via Igea, 14/a, in una traversa della Trionfale, tra la Balduina e la Camilluccia. Il locale è enorme. Ci si serve da soli al bancone e ci si può sedere nei tanti tavoli all’interno o all’esterno. Il caffè espresso è molto buono e servito nelle tazzine bollenti. SANT’EUSTACHIO IL CAFFÈ, piazza di Sant’Eustachio, 82, tra piazza Navona e il Pantheon. È uno dei bar più famosi della Città Eterna e conosciuto anche per la sua crema deliziosa e in particolare quella del Gran Caffè di Sant’Eustachio. E’ aperto tutti i giorni fino all’1 del mattino. E’ presente una proposta infinita di varianti al caffè. La specialità è Gran Caffè di Sant’Eustachio servito già zuccherato.

FOTO: SHUTTERSTOCK