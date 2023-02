Le librerie-caffè a Roma, ecco le più belle a Roma

I migliori 4 Caffè Letterari di Roma dove trovare i vostri libri preferiti accompagnati da un sorso di caffè

Roma, al suo interno, nasconde dei piccoli angoli in cui cultura e gastronomia si uniscono, dove ci si può astrarre dal quotidiano: i caffè letterari. L’intento delle Librerie-caffè, o in qualsiasi modo si vogliano chiamare, è promuovere un’arte, un passatempo che, piano piano, sta perdendo la sua importanza: la lettura. Ecco quindi i 4 posti di Roma, alcuni più piccoli e tranquilli, altri più spaziosi e vivaci, dove una buona bevanda o un buon pasto si combinano con un libro o un fumetto, qualsiasi siano i gusti del lettore.

questo locale si trova nel cuore di San Lorenzo, specificatamente in Via degli Aurunci, 38. Nata come una libreria indipendente nel 2005, si propone di accostare un vasto panorama letterario, come graphic novel, narrativa contemporanea italiana e internazionale, ad un ottimo cibo. Infatti in questa libreria-caffetteria si può gustare una bevanda o, altrimenti, piatti biologici e di alta qualità. Questo piccolo angolo culturale ospita inoltre molti eventi come presentazioni editoriali, progetti fotografici e letture per i più piccoli. Insomma Giufà è certamente un luogo adatto a tutti, a tutte le età e a tutte le esigenze.

Il Caffè Letterario, situato in Via Ostiense, è uno dei più famosi e, al tempo stesso, spaziosi di tutta Roma. Si estende su una superficie di mille metri quadrati, a due passi dall’Università degli Studi Roma Tre, progettato dagli architetti Vincenzo Pultrone ed Alfredo Caporale come uno spazio polifunzionale in cui vengano unite attività culturali e commerciali. Infatti i proprietari affermano di voler mettere questo “a disposizione della cultura e dello scambio di idee”: alla base della nascita di questo posto vi è l’intenzione di coniugare una libreria con una bevanda come il caffè, eliminando la dimensione del puro relax, per realizzare uno spazio interamente dedicato alla cultura.

La Libreria Tra le Righe, che si trova a Viale Gorizia, punta a creare all’ interno del locale un clima familiare, dove si può gustare un’ottimo pranzo, merenda o aperitivo mentre si legge un buon libro. Certamente il locale è arredato con molta cura e l’attenzione ai dettagli è evidente. Lo scopo che i proprietari si prefiggono è quello di diffondere l’amore per la lettura mettendo a disposizione titoli di case editrici indipendenti, di giovani autori e libri per bambini e ragazzi. Questa libreria-bistrot propone inoltre eventi ed iniziative, come i reading e tea party.

Questa libreria indipendente, che si distingue certamente dagli altri per la sua vivacità, è situata in Via del Governo Vecchio. I libri presenti comprendono letteratura, arte, fotografia e gastronomia, libri per ragazzi e bambini, pop-up e tanto altro. In questo locale si può inoltre gustare un’ottima birra artigianale accompagnati da cinema, fotografia, graphic novel e live music. Le sorprese che nasconde Altroquando sono innumerevoli, tanto da invitarvi continuamente a visitarlo.

Ora non vi resta che scegliere la Libreria-caffè più adatta a voi dove trovare il libro che vi farà emozionare, ridere o piangere, gustando un buon caffè.