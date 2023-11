Sarà pronto per Natale il nuovo treno che collega Roma a Cortina per facilitare le “settimane bianche” dei romani.

Sarà pronto per Natale il nuovo treno che collega Roma a Cortina per facilitare le “settimane bianche” dei romani.

Roma-Parigi in treno: si avvera il sogno dell’Orient Express

La settimana bianca dei romani

La settimana bianca è sempre stata considerata da molti italiani come un vero e proprio “must”. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un graduale ritorno sulle montagne dopo il brusco stop che era stato dettato dalla pandemia da covid-19. In particolare, analizzando il primo trimestre del 2023, sono ben 12 milioni gli italiani che hanno optato per la “vacanza bianca”. Un numero che è destinato a crescere, considerando il buon momento che questa tradizione sta vivendo.

Va sottolineato anche che la maggior parte (il 96%) degli italiani ha scelto di trascorrere la propria settimana bianca in Italia nel 2023, senza considerare località straniere. Tra tutte le località adatte per la settimana bianca, dalle Alpi agli Appennini, Cortina, la “Regina delle Dolomiti” è una delle più ambite.

Anche per questo motivo, a partire da Natale, sarà disponibile un treno da Roma che porta proprio a Cortina, più precisamente a Calalzo di Cadore. D’altronde anche i romani sono da sempre dei grandi fruitori della settimana bianca.

Il treno Roma-Cortina

Roma avrà il suo personale collegamento con le Dolomiti, in particolare con Calalzo di Cadore a pochi chilometri da Cortina. Con l’arrivo della prima neve sulle Dolomiti, i romani potranno raggiungere Cortina con un solo treno, facilitando di gran lunga le proprie settimane bianche.

Le potenzialità di questa tratta sono veramente alte. Potrebbe trasformarsi tranquillamente nel treno turistico più visitato in Italia, considerando i dati sugli spostamenti nazionali.

Chi vorrà andare in vacanza a Cortina da Roma potrà arrivare in treno a Calalzo di Cadore, infatti. Da lì si potrà prendere la navetta verso Cortina d’Ampezzo, semplificando e non poco il viaggio verso la famosa meta sciistica. Si tratta di una facilitazione che potrebbe riscuotere enorme successo.