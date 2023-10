In arrivo il treno Roma-Parigi, per l’Europa si avvera un sogno: l’Orient Express è da sempre uno dei mezzi più famosi della storia

Era il 1883 quando venne inaugurato l‘Orient Express, il treno che collegava Parigi a Costantinopoli. All’epoca per il trasporto ferroviario fu un periodo d’oro fino a quando subentrò la concorrenza del trasporto aereo che ne recò la chiusura definitiva. Era il 1977. Oggi dopo quasi 50 anni, il treno Roma-Parigi è uno tra i progetti in cantiere e l’Orient Express potrebbe diventare realtà. Andiamo a conoscere le ultime notizie sull’argomento.

Treno Roma-Parigi, quando è prevista l’inaugurazione dell’Orient Express

L‘Orient Express come treno di collegamento tra Roma e Parigi non è più un sogno. Secondo quanto riferito dagli esperti a partire da maggio 2024 si potrà viaggiare da Roma a Parigi all’interno di vagoni in stile cinematografico.

Addirittura sarebbe stato pubblicata una data ben precisa: il 3 maggio 2024 sarà inaugurato il treno ispirato agli anni ’20, che prenderà il nome di Venice Simplon-Orient-Express.

Treno Roma Parigi, quanto costa il biglietto dell’Orient Express

Secondo il progetto , l’Orient Express sarà costituito da 17 carrozze restaurate, tutte che rimanderanno ad uno stile anni ’20 così i passeggeri che vi viaggeranno avranno l’idea e la sensazione di essere catapultati in un’altra epoca.

LEGGI ANCHE:–La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma e in pochi la conoscono

Il lusso è una prerogativa di tale mezzo di trasporto e non solo per quanto riguarda la struttura ma anche la cena e la ricca colazione.

Non è un caso che il costo del biglietto dell’Orient Express potrebbe raggiungere anche i 3000 euro a persona.

Che tappe fa l’Orient Express?

A partire da luglio 2024 oltre al collegamento Roma-Parigi, si potranno raggiungere diverse città come Venezia, Firenze e Verona.

Originariamente, l’Orient Express andava dalla Francia alla Romania passando per Vienna. A Giurgiu i passeggeri salivano su una nave e attraversavano il Danubio fino a raggiungere la Bulgaria. Da lì vi era un altro treno che raggiungeva l’antica Costantinopoli, attualmente Istanbul.

Nel corso degli anni, poi, le tappe vennero modificate am la capitale turca rimase il capolinea fino all’ultimo giorno, il 22 maggio 1977, quando il treno dei sogni venne chiuso definitivamente.

FOTO: SHUTTERSTOCK