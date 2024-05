Siae a Roma cerca personale: tutti i dettagli di seguito per chi vuole candidarsi, si tratta di una grande opportunità lavorativa

La Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori), ente pubblico preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia sta assumendo del personale che potrà essere impiegato presso gli uffici di Roma. Sono aperte le posizioni per diverse aree. Di seguito tutti i dettagli riguardo ai requisiti e le modalità per candidarsi.

Cercasi personale Siae: quali sono le posizioni aperte

Le posizioni aperte a Roma sono le seguenti:

3 business controller per la divisione audiovisual, drama & ballet, literature & visual arts (laurea magistrale in discipline economiche o ingegneria gestionale);

1 junior business analyst per la divisione business operations & accounting (laurea in scienze statistiche o laurea magistrale in data science);

1 reporting and control data analyst per la divisione commercial & network department (laurea in economia, finanza, matematica o statistica).

Cercasi personale Siae, i requisiti

I requisiti necessari per candidarsi sono:

esperienza nella mansione;

conoscenza dei sistemi di business intelligence e di specifici programmi informatici per lo svolgimento delle attività richieste dal ruolo;

buona conoscenza della lingua inglese;

buone capacità comunicative, organizzative e di problem solving;

disponibilità full-time.

Le condizioni del contratto e i benefit

Tutti coloro che otterranno il ruolo avranno:

contratto a tempo determinato o indeterminato;

contributo welfare aziendale;

buoni pasto quotidiani da 6,50 euro;

premio di risultato;

assistenza sanitaria UniSalute;

contributo datoriale aggiuntivo su previdenza complementare;

borse di studio per i figli.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario seguire le modalità inserite nel sito ufficiale. Senza dubbio, servirà il curriculum da pubblicare. Inoltre, sarà possibile trovare altre posizioni in giro per l’Italia.

Il sito è dettagliato e vi sono tutte le informazioni utili ai possibili candidati e alla funzione della SIAE, l’ente società italiana di Autori e Editori.

FOTO: SHUTTERSTOCK