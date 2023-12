Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi è un’espressione che nasconde un significato insolito: non c’entra niente il cibo

Quante volte avete sentito dire o avete detto “Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi” alludendo al piatto tipico del giovedì? Eppure, il vero significato dell’espressione romana non rimanda alla parola in questione ma ad un termine completamente diverso. Ecco l’origine, il significato e la storia della frase tipicamente del dialetto romano.

Perché si dice “Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi”?

“Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi” è comunemente usato come un proverbio volto a far capire a qualcuno, con ironia, che in alcune situazioni che non hanno nulla di divertente, la sua allegria è fuori luogo.

Qual è il vero significato del proverbio romano?

Nonostante tutti pensano che pronunciano il proverbio “Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi” si faccia riferimento ad un piatto di gnocchi, in realtà il vero significato si nasconde in un altro campo semantico che è quello delle monete.

Sulla pagina Tik Tok Anima di Roma è stato rivelato in modo semplice e lineare il vero significato dell’espressione. La verità è che nel linguaggio malavitoso di Roma la parola gnocco significa moneta, scudo. Quindi, “fare gli gnocchi” rimandava al fatto di fare i soldi.

In una società maschilista come quella romana, l’unico modo di fare i soldi per le donne era quello di prostituirsi e quindi veniva riferita questa frase quando si voleva provocare l’altra persona.

Altre ipotesi sull’origine del proverbio

Oltre all’allusione delle monete, l’origine dell’espressione presenta anche un’altra ipotesi. Restando nel campo semantico dello gnocco, si fa riferimento ai tempi di povertà, quando era molto difficile portare qualcosa di buono in tavola da mangiare. Dunque, se la mamma riusciva a preparare degli gnocchi con le patate e la farina, i familiari erano felici e facevano festa per un pasto prelibato rispetto al solito.

Generalmente, però, si tratta di un proverbio utilizzato in modo dispregiativo Quando qualcuno lo usa è per mettere in cattiva luce l’altro, sottolineando di avere scarsa considerazione dell’altra persona.

Dietro ad ogni detto vi è una storia, un’origine e tante curiosità di cui spesso neanche i più dotti ne sono a conoscenza.

