A Roma le truffe non finiscono mai: attenzione al finto tamponamento con lo scooter, è un nuovo modo per rubare, di cosa si tratta

Poteva sembrare una giornata tranquilla quella di ieri 9 maggio 2024 in quel di Roma, invece, si è rivelata tragicomica. Due ladri hanno simulato un tamponamento con lo scooter a largo di Santa Susanna. Si sono avvicinati ad una macchina immersa nel traffico e quando il guidatore ha aperto il finestrino, gli hanno rubato l’orologio. Sono poi fuggiti senza lasciare traccia.

Roma, il finto tamponamento con lo scooter è virale

Il 9 maggio 2024, intorno alle 10, nel traffico di largo di Santa Susanna a Roma è avvenuto un finto tamponamento: due uomini in scooter hanno rapinato un guidatore fermo con la sua macchina.

La vittima aveva un orologio in bella vista e i due rapinatori non hanno perso occasione di avvicinarsi e rubarglielo. Infilati nel traffico, uno dei due è sceso dallo scooter ed ha assalito il guidatore dentro la macchina, gli ha sfilato l’accessorio prezioso per poi dargli un pugno in faccia.

Successivamente, i due ladri sono riusciti poi a scappare e per adesso non si hanno notizie sulla coppia che ha messo in pericolo il quartiere.

La truffa del finto tamponamento

Si tratta a tutti gli effetti di una nuova truffa, il cosiddetto finto tamponamento. L’episodio che si è verificato ieri a Roma è finito sui social grazie ai video e alle continue segnalazioni da parte dei presenti in zona e degli utenti che hanno condiviso il filmato diventato virale.

Non è la prima volta che accadono avvenimenti del genere, tante le truffe nella Capitale che mettono in pericolo i cittadini e i turisti che si trovano in città.

Pertanto i romani chiedono controlli intensificati affinché si verifichino sempre di meno tali eventi. Dunque, sono necessari interventi più mirati da parte delle Forze dell’ordine.

FOTO: SHUTTERSTOCK