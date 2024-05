Il fine settimana è alle porte, tanti gli eventi in programma per questo weekend primaverile. Coloro che non hanno ancora organizzato nulla ma vogliono trascorrere una giornata in quel di Roma ecco cosa potranno fare: di seguito alcuni consigli su cosa fare l’11 e il 12 maggio 2024.

Cosa fare nel weekend dell’11 e 12 maggio 2024?

Ecco 5 appuntamenti da non perdere nel weekend a Roma l’11 e il 12 maggio 2024:

Festival Arrosticini e Cucina Abruzzese nei presso di Largo Dino Frisullo – Ex Mattatoio Testaccio, l’ingresso è gratuito.

nei presso di Largo Dino Frisullo – Ex Mattatoio Testaccio, l’ingresso è gratuito. Ficus al Massimo dalle ore 10.30 alle 20.30 al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, torna in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Il market unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato.

Roseto Comunale : l’ingresso al Roseto è libero e gratuito. Il Roseto ospita circa 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. Gli esemplari coltivati provengono un po’ da tutto il mondo. Sono presenti specie primordiali, o rose botaniche, che risalgono a 40 milioni di anni fa, molto pregiate e poco conosciute, dimorate insieme alle “rose antiche”, tutte di grande originalità e bellezza.

FOTO: SHUTTERSTOCK