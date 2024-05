Fino all’11 maggio in Piazza S. Salvatore in Lauro, nel complesso monumentale “Pio Sodalizio dei Piceni”, potrai gustare prodotti e piatti di altissimo livello a Vino x Roma.

Questo evento è un’iniziativa promossa da Excellence, dedicata alla valorizzazione di vini e prodotti di alta qualità. Le piccole e medie aziende partecipanti trattano i propri prodotti con un’attenzione particolare, tanto per l’ambiente quanto per la salute dei consumatori.

Vino x Roma: gli Chef e le realtà da esplorare

A Vino x Roma, potrai arricchire la tua conoscenza culinaria attraverso talk show, seminari e conferenze con chef di alto calibro come Luca Ronzoni (Chef di Riccioli d’oro), Ciro Del Pezzo (Chef di Mamma Orso), Davide Barone (Chef di L’Aurora) e tanti altri ancora. Scoprirai una varietà di aziende vitivinicole eccellenti come il Casale Della Ioria nella Ciociaria, la pura Tenuta Ronci di Nepi nel sud della Tuscia e la giovane azienda Capizucchi, situata nella campagna a sud di Roma.

Tra le realtà alimentari presenti, spicca “La Mia Pasta” della azienda agricola Fratelli Troiani, che coltiva il grano di Roma con massima cura e attenzione da tre generazioni. Marzia, rappresentante dell’azienda, spiega che l’impasto viene effettuato aggiungendo solo acqua, trafilato al bronzo ed essiccato a bassa temperatura per lunghi periodi, per preservare le caratteristiche organolettiche e garantire la massima digeribilità del prodotto.

Anche Roma Senza Glutine è presente, con oltre 12 anni di impegno nella fornitura di un vasto assortimento di prodotti senza glutine, sensibilizzando sull’importanza di riconoscere la celiachia non come una moda, ma come una reale malattia permanente.

Questi due giorni a Vino x Roma non sono solo un’opportunità per degustare eccellenze gastronomiche, ma anche un momento unico per imparare dai migliori nel settore e per vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Roma. Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento straordinario: Vino x Roma ti aspetta il 10 e l’11 maggio per condividere passione, sapore e tradizione. Vieni a scoprire e a celebrare il meglio dell’enogastronomia italiana!