Mind the Earth è l’ultima iniziativa di Yourban 2030 e Irae Edition: i vagoni della linea A si trasformano in “tele ambientali”

La linea A della metro arancione di Roma diventa per i prossimi 5 mesi una vera e propria galleria viaggiante con “Mind The Earth“, un’installazione innovativa creata da Yourban 2030, IRÆ Edition in collaborazione con ATAC Roma e HF4 Communication. L’iniziativa è parte di una campagna per sensibilizzare cittadini e turisti sulle questioni ambientali, trasformando il semplice tragitto in metro in un’esperienza visiva, sonora e culturale completa.

Curata da Angelo Cricchi e Valeria Ribaldi, la mostra itinerante, distribuita sui vagoni, i sedili, i soffitti e sulle pareti della linea arancione, presenta una serie di opere d’arte contemporanea tratte dal progetto editoriale IRÆ, con scatti e immagini di artisti come Andreco, Matteo Basilè, Nicola Bertellotti, Giacomo Costa, Angelo Cricchi, Michele Guido, Agostino Iacurci, Shinya Masuda, Supinatra e Wu Yung Sen.

Mind the Earth, il grido d’aiuto degli artisti per salvare il nostro pianeta

L’obiettivo principale è trasformare il viaggio quotidiano in metro in un’esperienza coinvolgente e riflessiva, promuovendo al tempo stesso i temi della sostenibilità e dell’arte contemporanea. I passeggeri si troveranno circondati da una vasta gamma di immagini e suoni, con paesaggi surreali, creature marine, piante uniche e visioni post-apocalittiche che decorano i vagoni. Ogni tratta si trasforma così in un viaggio narrativo che invita a riflettere sulle condizioni del pianeta Terra e del nostro ecosistema.

La mostra offre anche un aspetto interattivo, con un QR code che permette ai passeggeri di ascoltare l‘album “Abissirae” del compositore italiano Marco Del Bene, accompagnando così le immagini con una colonna sonora suggestiva. Questa dimensione sonora aggiunge un elemento di condivisione collettiva e fornisce ai viaggiatori un’esperienza totale che unisce arte, musica e riflessioni ambientali.

Veronica De Angelis, presidente di Yourban 2030, sottolinea che “Mind The Earth” nasce dall’intento di portare al pubblico le riflessioni e le visioni delle tre edizioni di Irae, un progetto editoriale che esplora il nostro rapporto con il pianeta attraverso l’arte e la scienza. Con questa mostra in metro, il pubblico viene così invitato a partecipare a una narrazione audiovisiva che indaga sulla sostenibilità unendo etica ed estetica.

Foto@Simone Passeri via Ufficio Stampa