Manca sempre meno all’inizio dei saldi estivi 2023 e in tutta Italia vi è la data ufficiale: ecco i dettagli al riguardo

L’estate non solo è una bella stagione perché si alzano le temperature e si può andare al mare o in piscina e si avvicinano le ferie per godere di qualche giorno di relax e tranquillità, ma è anche il periodo in cui iniziano gli sconti, i cosiddetti saldi estivi e qual è la data ufficiale prevista per il 2023? Scopriamolo.

Saldi estivi 2023, data ufficiale e regole da seguire

La data ufficiale in cui inizieranno i saldi estivi 2023 è il 6 luglio. Il giorno sarà uguale in ogni parte d’Italia, secondo quanto previsto dalla conferenza delle regioni. Inoltre, ogni commerciante dovrà seguire determinate regole come il fatto di non poter mettere in saldo nessuno oggetto 45 giorni prima dell’inizio dei saldi; la data di chiusura è il 19 agosto.

Le offerte dureranno 45 giorni. Inoltre, i commercianti almeno tre giorni prima dalla data di inizio dei saldi, dovranno esporre un cartello all’esterno che sia ben visibile in cui si annuncia l’avvio degli sconti e delle promozioni.

Un’altra regola che i venditori devono seguire riguarda i requisiti di trasparenza da rispettare durante il periodo delle vendite promozionali. Essi sono:

indicazione del prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale;

devono accettare le carte di credito;

i capi di stagione o alla moda devono avere uno sconto di un certo spessore qualora non venissero venduti entro un determinato periodo.

Alcuni consigli per il cliente

Il cliente deve stare attento a cosa comprare e se quel prodotto sia effettivamente di stagione. Spesso, infatti, capita che alcuni venditori mettano in primo piano pezzi di anni passati soltanto per tentare di rivenderli. Anche sconti eccessivamente alti potrebbero portarvi fuori strada. Cercate sempre di capire se vi è un giusto rapporto di qualità-prezzo.

