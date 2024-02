Piazzale Socrate a Roma sta per essere rivoluzionato: in arrivo importanti novità per uno dei posti più suggestivi della Capitale

Siete mai stati a Piazzale Socrate anche conosciuto come Gianicolo di Balduina? I romani lo considerano uno dei luoghi più suggestivi e iconici di Roma, lì dove sono avvenuti incontri speciali che hanno lasciato il segno. Due birre, una vista panoramica da perdere il fiato e quella leggerezza in cui perdersi. Situato a al Nord della Capitale, il belvedere sta per trasformarsi in un parco unico e originale: ecco cosa cambierà.

Piazzale Socrate a Roma, tutte le novità

Piazzale Socrate è da tutti conosciuto per la sua vista mozzafiato, una tra le più belle della città eterna. Non è un luogo turistico, forse è proprio per tale motivo che oggi resta uno dei luoghi più suggestivi di Roma.

Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione del luogo: il belvedere si trasformerà in un parco panoramico.

LEGGI ANCHE:–“Non ricordo un’invasione simile”: il post di Alessandro Gassmann sulla situazione a Roma

Fino ad oggi Piazzale Socrate consisteva in una semplice rotonda con delle reti, spoglia e non curata. Tra poco, invece, grazie al processo di riqualificazione dell’intera area, diventerà un posto magico.

Tra le novità è prevista la pavimentazione colorata, a seguire saranno messe piante, panchine e vasi e punti di osservazione. Inoltre, sarà chiusa una parte del terreno sotto gli alberi che non comprometterà la vista panoramica. Non solo, ci saranno anche dei tavoli da ping-pong e tante altre attrazioni per grandi e piccoli.

Cosa si vede da Piazzale Socrate

Nonostante negli ultimi anni sia stato lasciato un po’ nel degrado, piazzale Socrate resta uno dei luoghi più suggestivi e belli della città di Roma. In particolare per il fatto che da quel punto si possono vedere tanti luoghi della Capitale come i suoi edifici storici e moderni, il Colosseo, il Vaticano e la Basilica di San Pietro.

E poi ancora, i più romantici potranno lasciarsi andare alla bellezza di colli che lo circondano come il Gianicolo e il Pincio. Infine, si può godere di anche una vista panoramica sui quartieri vicini, come Trastevere e Testaccio.

Piazzale Socrate è un luogo incantato, al centro di Roma ma lontano dal caos della metropoli dove, almeno per un po’, ci si dimentica della realtà circostante.

FOTO: SHUTTERSTOCK