Alessandro Gassmann sottolinea il boom di turisti nel centro di Roma in questi giorni, si preannuncia un’estate da record.

Il tweet di Alessandro Gassmann

“Ma questa fiumana, questa ininterrotta valanga di turisti a Roma che occupano ogni anfratto del centro storico e siti archeologici è sempre stata così? Anche prima del covid? Io non ricordo una invasione simile. Contento per ristoratori e chi lavora nel turismo, ma davvero tanti.”

Questo il tweet di Alessandro Gassmann che mette in luce un dato da record riguardante la capitale e il suo centro storico. Quella che si preannuncia è un’estate da record, con un flusso di turisti notevole.

La domanda che si pone Alessandro Gassmann è quella giusta: è sempre stato così?

Effettivamente i numeri recenti indicano un cambio di tendenza in positivo, dato che, come sottolinea l’attore, farà felice ristoratori e lavoratori del turismo. Ciò che forse risulta impreparata è forse la categoria dei servizi di Roma.

I servizi di Roma contro “l’invasione”

Una risposta al tweet di Alessandro Gassmann sottolinea anche questo problema. “Sì. Peccato che l’organizzazione e il decoro della città non vada di pari passo con l’aumento esponenziale del turismo: il rischio di visita unica e di no return è altissimo”.

Rifiuti, lavori, pubblici, parcheggi e decoro devono essere i pilastri su cui l’amministrazione della città di Roma si dovrà concentrare in vista della stagione di boom del turismo. Il rischio è quello di non sostenere la “fiumana ininterrotta” di turisti e di incappare nel, così come viene descritto da un utente sotto il tweet di Gassmann, “turismo mordi e fuggi”.

Il problema dei rifiuti

“Roma vive di turismo. Ben vengano tutti. Peccato che la città sia sporca, i marciapiedi sconnessi e i parchi non curati. Oggi Villa Celimontana era la fotocopia brutta di un tempo che fu. Erbacce ovunque, niente fiori e fontane asciutte o con acqua putrida.”

Questo un altro commento al tweet di Alessandro Gassmann, che mette in luce, insieme ad innumerevoli altre segnalazioni, il problema dei rifiuti. In vista del boom del turismo, è un dato che non lascia ben sperare.

A porre l’accento su questa insostenibile situazione di degrado, il presidente di Confcommercio Centro storico, Fabrizio Russo, in un incontro con la minisindaco del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi durante il quale è stato accolto con favore l’annuncio di un nuovo sistema di raccolta annunciato dal Municipio che prevede due passaggi al giorno da parte dei camioncini Ama.

Nella speranza che questa misura possa rappresentare un primo passo verso la risoluzione del problema, l’obiettivo è quello di rendere Roma una città sempre più vivibile.