Chiunque giunga a Piazza Navona non può fare altro che rimanere senza fiato davanti alla fontana Quattro Fiumi: attenzione a un dettaglio

Piazza Navona con la sua fontana dei Quattro Fiumi è uno dei posti più amati dai turisti e visitati della Capitale che ogni giorno accoglie milioni di persone. Roma è una città unica e inimitabile, dove la storia e la tradizione si fondono e danno vita a qualcosa di strepitoso.

Per ogni monumento, poi, vi è una leggenda, origine o credenza tramandate da generazione a generazione. Sapevate che non bisognerebbe girare in senso antiorario intorno alla fontana dei Quattro Fiumi? Scopriamo il motivo.

Piazza Navona

Piazza Navona, cosa bisogna sapere sulla fontana dei Quattro fiumi

La fontana dei Quattro fiumi è situata di fronte alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone ed è stata realizzata e progettata da Gian Lorenzo Bernini. Si tratta di un appoggio alla copia romana di un obelisco egizio ed è caratterizzata dalla presenza di alcune statue che hanno il compito di rappresentare i fiumi dei continenti cioè il Danubio, il Rio de la Plata, il Gange e il Nilo.

La leggenda vuole che una strega in passato abbia deciso di lanciare la maledizione degli amanti proprio alla Fontana dei Quattro Fiumi. La maledizione riguarda tutti gli innamorati che girano in senso antiorario intorno al monumento: secondo la credenza si lasciano entro sei giorni. Nessuno ha mai confermato o smentito tale leggenda ed è proprio questo rende affascinante la fontana.

Inoltre, nella stessa piazza dalla visuale ampia, vi sono tanti locali per mangiare e bere e sotto è situato il famoso Stadio di Domiziano, un area archeologica da visitare e dove poter organizzare eventi. Poi ancora, in occasione della festa dell’Epifania, Piazza Navona accoglie da sempre migliaia di persone che si riuniscono per incontrare la Befana e fare una passeggiata tra le bancarelle e le attrazioni varie.

FOTO: SHUTTERSTOCK