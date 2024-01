Pasta e ceci alla romana è un must della cucina di Roma che si differenzia grazie ad un ingrediente segreto: quel è

Pasta e ceci è uno dei piatti tipici della cucina romana che non deve e non può mancare nel menù di un ristorante a Roma. Che si tratti della ricetta tradizionale o rivisitata, almeno una volta i turisti devono assaggiare tale prelibatezza soprattutto perché quella della Capitale si contraddistingue per l’ingrediente segreto.

Pasta e ceci alla romana, l’ingrediente che la rende originale

Pasta e ceci è un piatto tipico della cucina romana ma conosciuto in tutta Italia, dal sapore genuino e cremoso, tanto da diventare famoso anche nel cinema.

LEGGI ANCHE:–Pasta alla Amatriciana, il trucco per il soffritto che in pochi sanno

Ciò che distingue la ricetta romana dalle altre è un ingrediente. A Roma viene utilizzata qualche acciuga salata nella salsa che andrà aggiunta ai ceci e alla loro acqua di cottura. Ciò la rende più saporita e unica tanto più se si usa anche qualche rametto di rosmarino.

Pasta e ceci alla romana: qual è la ricetta tradizionale

La ricetta tradizionale di Pasta e ceci alla romana è la seguente:

300 g ceci secchi

150 g cannolicchi o maltagliati

1 spicchio d’aglio

3 o 4 alici sott’olio

2 cucchiai di salsa di pomodoro o di pelati

qualche rametto di rosmarino

olio extravergine di oliva, sale e pepe

La preparazione del piatto

La preparazione del piatto pasta e ceci è molto semplice. In primo luogo bisogna mettere a bagno la sera prima i ceci in acqua tiepida. Il giorno successivo bisognerà cuocerli per almeno due ore in abbondante acqua, aggiungendo il rosmarino. Una volta cotti, soffriggere nell’olio extravergine di oliva uno spicchio di aglio, aggiungere le alici schiacciandole con la forchetta e unite due cucchiai di pelati lasciando restringere la salsa su fiamma vivace. Aggiungere i ceci alla loro acqua di cottura, è fondamentale che siano completamente coperti, lasciare insaporire per una decina di minuti. Aggiungere la pasta e cuocerla per circa 8 minuti. Aggiungere del pepe nero in grani.

Qual è la storia del piatto pasta e ceci?

Di origini molto antiche, pasta e ceci è un piatto che fu menzionato da Orazio nelle sue Satire. Non solo, pasta e ceci è tornato dopo un secolo dall’opera satirica nella nella cena-spettacolo allestita dal liberto Trimalcione nel Satyricon di Petronio. E poi ancora, venivano venduti bolliti agli angoli delle strade negli Epigrammi del poeta Marziale.

Soldati e gladiatori non ne potevano fare a meno per la loro grande carica energetica, inoltre, i romani credevano che avessero delle virtù afrodisiache.

FOTO: SHUTTERSTOCK