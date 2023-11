Silent Walking nel Lazio è un percorso composto da panchine giganti nei pressi di Roma: di cosa si tratta, tutti i dettagli

Uscire dalla routine di Roma, dal caos di una grande città non è mai stato così facile: è stato creato un percorso in cui le persone potranno riposare su panchine giganti davanti a dei panorami mozzafiato. Si chiama Silent Walking: scopriamo tutti i dettagli.

Silent Walking vicino Roma: cos’è?

Silent Walking è un percorso da fare in solitaria o in compagnia, volto a rilassarsi immergendosi nella natura per poi sedersi sull’agognata Big Bench ed ammirare il paesaggio da cui si è circondati.

E’ un modo per ritrovare se stessi, sempre persi nel caos della vita reale tra lavoro e impegni di vario genere. Così tra il silenzio della natura, ci si lascia trasportare dalla bellezza del mondo esterno alla città. Lasciare da parte i cellulari e quindi i social, connettersi solo con ciò che si sta facendo e quindi con il proprio io interiore. Senza dubbio, si avranno sensazioni di benessere e liberazione da stress e ansia.

Silent Walking vicino Roma: 9 panchine giganti tracciano il percorso

l Big Bench Community Project sono stati progettati dal designer americano Chris Bangle, nato a sostenere le comunità locali. Coinvolge gli artigiani per la costruzione delle panchine giganti che sono state collocate in punti panoramici e accessibili.

LEGGI ANCHE:– A 30 Km da Roma c’è il borgo dove ogni scorcio è una cartolina

La prima tappa, Big Bench 331 è a Soriano nel Cimino, nella Tuscia Viterbese e si trova in uno dei posti più panoramici della Faggeta Vetusta del monte Cimino, Patrimonio dell’Unesco.

Si passa poi ad Amatrice dove si trova la Big Bench 246 dal colore bianco e magenta brillante. Situata in un frutteto, tra filari di mele e grappoli di ciliegie a quota 1000 metri. Da qui si ammira il panorama sui monti della Laga e la Conca Amatriciana.

Passiamo al mare, dall’alto della Riviera di Ulisse, con la Big Bench 265, la grande panchina a Sperlonga. Tra i panorami mozzafiato, immancabili il golfo di Gaeta fino alle isole Pontine e le Flegree.

La prossima tappa è la Ciociaria, dove si trovano ben 3 Panchine Giganti. La prima è Big Bench 154 a Piglio. Nella valle del Liri vi è Big Bench 261 a Pontecorvo. Si raggiunge poi Fiuggi dove si trova la Big Bench 328. Saliamo sul monte Cesino, il punto panoramico circondato da ginestre.

La Big Bench 289 vi aspetta a Lariano, in località colle Magisterna. C’è poi la Big Bench 304 a Castel San Pietro Romano ed infine la Big Bench 291 a Tolfa.

FOTO: SHUTTERSTOCK