Ospedale Odontoiatrico di Roma in Viale Regina Elena: chi era George Eastman e cosa c'entrano le fotografie? Ecco tutta la storia

L’Ospedale Odontoiatrico a viale Regina Elena è uno dei punti di riferimento del nostro paese per la cura dei denti in età pediatrica. Non tutti però conoscono la storia della sua fondazione. Un indizio lo abbiamo nel nome per esteso della struttura: si tratta infatti dell’Istituto Superiore di Odontoiatria George Eastman. Scopriamo insieme la storia di questo polo di studi universitari e del suo fondatore.

George Eastman: abile imprenditore e generoso filantropo

L’imprenditore statunitense George Eastman è noto agli appassionati di fotografia come fondatore della Kodak. Fu infatti lui a mettere in commercio nel 1988 le prime apparecchiature fotografiche e cinematografiche tascabili e pieghevoli: com’è noto, la sua azienda divenne presto leader del mercato.

Cosa c’entra tutto questo con l’Ospedale Odontoiatrico a Roma? È presto detto. Si da il caso che questo abile imprenditore fosse anche un grande filantropo, con una grande attenzione per l’educazione e la ricerca. Un altro pallino di George Eastman era l’odontoiatria; una volta disse:

Molti anni di esperienza mi lasciano questo convincimento: il danaro speso per la cura dei denti nei bambini è la più saggia spesa che si possa mai fare

Nel 1918 donò alla città di Rochester una clinica per la cura e la profilassi della carie nei bambini. Nel 1927 replicò l’operazione a Londra e nel 1929 a Roma. In merito alla donazione per la costruzione dell’Ospedale Odontoiatrico di Roma, Eastman dichiarò: