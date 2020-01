Prima di parcheggiare al Policlinico Gemelli fate molta attenzione alle tariffe praticate. In molti si lamentano sui social per i prezzi troppo cari per usufruire dei parcheggi interni

Costo del parcheggio del Policlinico Gemelli, cresce la rabbia

La questione è nota oramai da parecchio tempo, tuttavia l’indignazione cresce a vista d’occhio: il costo del parcheggio del policlinico Gemelli di Roma continua ad essere ritenuto esorbitante da chi, purtroppo, è costretto a recarsi in ospedale per i più svariati motivi.

Che si tratti di un neo-papà che va a trovare moglie e figlio appena nato, un parente che fa visita al capofamiglia ricoverato, o anche un dipendente che va a lavoro ogni giorni, è impossibile sfuggire al ticket a meno che non si esca dal parcheggio nel giro di mezz’ora.

E quando mai riusciamo a fare una visita specialistica o un saluto a un nostro caro in 30 minuti? I posti auto del rinomato ospedale romano sono certamente riparati e confortevoli, ma tutti a pagamento (ce n’era uno libero, ma è sparito) e le tariffe non sono così accessibili: si va dai 3€ per 1 ora ai 6€ per 2 ore fino a un massimo di 15 euro per oltre 9 ore; in più c’è la possibilità di “risparmiare” sottoscrivendo degli abbonamenti che vanno dai 50 € settimanali ai 130 € mensili.

Un’ora e 15 minuti di parcheggio al Policlinico Gemelli …. 6 Euro VERGOGNATEVI — Sɪᴍᴏɴ∆ (@_libellula70) January 28, 2020

Costo del parcheggio del Policlinico Gemelli, la situazione è insostenibile

Da cinque anni a questa parte il coro è sempre lo stesso: “Vergognatevi”, “Fate schifo”, “Ladri approfittatori” e così via… Anzi, alcune macchinette – come riportato sull’account Fb @RomaFaSchifo – non danno il resto né permettono di pagare con carta.

Non vogliamo cavalcare l’onda delle polemiche, ma che siano 12mila lire per 2 ore o 260mila per 30 giorni, non sembrano cifre abbordabili anche alla luce del fatto che fuori dal Policlinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore non c’è altra possibilità di parcheggiare la macchina poiché ogni strada intorno ha in bella vista il divieto di sosta.

