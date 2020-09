Ospedale Odontoiatrico Regina Elena: perchè è intitolato a George Eastman?

In merito alla donazione per la costruzione dell’Ospedale Odontoiatrico di Roma, Eastman dichiarò:

Il mio scopo nel dare tale contributo è quello di fondare in Roma un centro dimostrativo in grado di aver cura e per quanto è possibile migliorare la dentatura di tutti i bambini poveri di Roma fino all’età di 16 anni. Ciò che si farà nel dispensario per adulti in caso di urgenza, come estrazioni, non deve assolutamente ostacolare il trattamento completo riservato ai bambini.