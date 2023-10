Ospitato da Pratibus arriva il Museum of Dreamers a Roma, il museo aperto già a Milano e Madrid: tutti i dettagli

Roma è pronta ad ospitare il Museum of Dreamers che, dopo le aperture a Milano e Madrid, arriva nella Capitale. Il museo farà sognare grandi e piccoli con una serie di stanze luminose dove potersi perdere tra la bellezza e fantasia del posto. Di seguito tutti i dettagli sui costi e orari.

Museum of Dreamers apre a Roma: prezzo del biglietto

Dal 6 ottobre 2023 al 24 gennaio 2024 a Pratibus District apre il Museum of Dreamers, una exhibition di 21 installazioni immersive dalla forte estetica contemporanea e dal grande impatto visivo. Uno spazio di 4mila metri quadrati.

LEGGI ANCHE:–A Roma c’è un altro museo che ti farà tornare bambino: rimarrai a bocca aperta

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone, con una promozione Earlybird esclusiva fino al 5 ottobre a partire da 11 euro per ogni ingresso. Successivamente il costo salirà a 15 euro per il biglietto ridotto, riservato a under 18, over 65, disabili e studenti con tesserino e a 16,50 per l’intero.

Museum of Dreamers a Roma: orari

Il museo aprirà il 6 ottobre, non ci sono ancora dettagli sugli orari di apertura.

Altre info e curiosità

La società di oggi è in continuo movimento, cammina così veloce che ormai risulta difficile fermarsi a respirare e a percepire la bellezza delle piccole cose, a tratti insolito. Così nell’era dell’intelligenza artificiale che ha preso il sopravvento, i social che sono la quotidianità, cosa c’è di meglio di immergersi in un mondo al contrario dove fotografarsi in un’appartamento all’ingiù, tuffarsi in una grande piscina di palline, dondolare tra le nuvole diventano azioni speciali e piene di meraviglia?

E’ questo ciò che gli autori della mostra hanno tentato di trasmettere, il progetto nasce con una sola ma semplice ambizione: “rieducare alla cultura dei sogni”, alludendo al desiderio e alla necessità di evadere dopo anni di difficoltà, prima legati alla pandemia, ora all’economia.

MOD, dunque, è un insieme di stanze dove potersi lasciare andare alla fantasia e magia del momento e allontanarsi almeno per un po’ dalla realtà sempre più difficile. Gli ospiti troveranno “Change perspective”, un intero appartamento sottosopra che invita il visitatore a cambiare la prospettiva con cui guardare le cose, mettendo in evidenza l’importanza di cambiare il punto di vista, fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

Poi ancora “Do what you love”, un tunnel che esalta quanto sia fondamentale seguire la proprie passioni; “The sky is not the limit”, la stanza in cui sarà possibile dondolarsi tra le nuvole, nata con l’obiettivo di convincere le persone a continuare a sognare e credere nelle proprie capacità.

FOTO: @Museum of Dreamers