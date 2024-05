Race for the cure Roma 2024 non è solo una corsa, ma un’onda di solidarietà che abbraccia chi lotta contro il cancro al seno e sostiene la ricerca per la sua cura

Circo Massimo

Dal 9 al 12 maggio 2024



Villaggio della Salute, Sport e Benessere

4 giorni di sport, salute e solidarietà al Circo Massimo

dalle ore 10.00 alle 20.00

Domenica 12 maggio

gara competitiva di 5 Km e passeggiata non competitiva di 2 Km

dalle ore 8.00 alle 13.00

partenza ore 10.00

Race for the cure Roma 2024 non è solo una corsa, ma un’onda di solidarietà che abbraccia chi lotta contro il cancro al seno e sostiene la ricerca per la sua cura. Ancora una volta nelle strade della Città Eterna, migliaia di partecipanti si stringono in una sinfonia di colore, determinazione e amore.

RACE FOR THE CURE è l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.



Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia e Matera.



È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti.



Le protagoniste della RACE FOR THE CURE sono le DONNE IN ROSA, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Ingresso gratuito ai Musei

www.komen.it/race-2024/musei-race-2024

Il Ministero della Cultura apre gratuitamente le porte a tutti gli iscritti della Race for the Cure con ingressi gratuiti ai principali musei statali.

Indossare la maglia ufficiale e portare con sè la ricevuta di donazione.



Musei:



– Antiquarium di Lucrezia Romana

– Casa Museo Boncompagni Ludovisi

– Casa Museo Hendrik Christian Andersen

– Castello di Giulio II

– Colosseo

– Complesso Capo di Bove

– Foro Romano e Palatino

– Galleria Corsini

– Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea

– Galleria Spada

– Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani e Chiesa di San Nicola

– Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

– Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

– Museo delle Civiltà

– Museo delle navi di Fiumicino

– Museo nazionale degli strumenti musicali

– Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

– Necropoli di Porto all’Isola Sacra

– Palazzo Altemps

– Palazzo Barberini

– Palazzo Massimo

– Palazzo Venezia

– Porti imperiali di Claudio e Traiano

– Scavi di Ostia antica

– Terme di Diocleziano

– Villa dei Quintili.