È il museo più instagrammabile di Roma: in questo luogo tornerai bambino in pochi istanti

Roma diventa le 38esima città che ospita il museo delle illusioni: un percorso unico pronto a lasciarti a bocca aperta

Più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. Il 12 novembre è stato inaugurato il Museo delle illusioni a Roma, in via Merulana 17. Si tratta di un’esperienza unica che bisogna provare almeno una volta nella vita.

La Capitale diventa la trentottesima città ad ospitare un percorso immersivo e originale di questo tipo. Ecco cosa bisogna aspettarsi da questa attrattiva.

Museo delle Illusioni – Roma

Museo delle Illusioni a Roma: tutti i dettagli

Il Museo delle illusioni non è statico, esso è uno spazio che si allontana dalla realtà e permette alle persone di essere creative e svagarsi almeno per un’ora.

Tra le settanta attrazioni che compongono il museo, alcune appaiono diverse a seconda del punto di osservazione, ma non appena si cambia prospettiva si trasformano in qualcos’altro fino a lasciare nel dubbio tutti i presenti, fino ad allora convinti di una determinata cosa.

Si tratta di un percorso interattivo della durata di un’ora circa, gli esperti ritengono che questo sia il tempo massimo che la mente umana possa utilizzare per far sì che tale esperienza resti piacevole e non ingombrante per il cervello. Esso si sviluppa su un unico piano.

Le sfide da affrontare sono tante: sarà possibile arrampicarsi sulle pareti e sfidare le leggi della gravità nella stanza ruotata. Per poi scoprire che una persona semplicemente camminando nella stanza avanti e dietro può ingrandirsi e rimpicciolirsi.

Chi vuole potrà servire per cena la testa della Regina di Cuori su un grande piatto da portata, poi ancora si potrà mettere insieme i pezzi di una sedia molto speciale: chi si siederà apparirà molto piccolo rispetto a chi è in piedi accanto.

Insomma, chiunque voglia provare un’esperienza del genere resterà esterrefatto dalla particolarità del posto e da come il cervello possa cambiare punto di vista in modo così veloce.

FOTO: Museo delle illusioni Roma