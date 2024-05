AGGIORNAMENTO PARTITA OGGI

intorno delle 19.00

Fabio Fognini (Italia, WC)-Daniel Evans (Gran Bretagna)

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.

—

Fino al 19 maggio si terranno a Roma gli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. I match saranno visibili in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su Now, con la possibilità di vedere alcuni dei match anche in chiaro, senza quindi costi aggiuntivi.

I match disponibili sulla Rai

La Rai permetterà agli appassionati di seguire gratuitamente dodici partite di tennis, con undici di queste dedicate al singolare maschile, finale inclusa. Ancora da definire se sarà trasmessa la finale di tennis del singolare femminile o una delle finali di doppio. Per i prossimi due anni, la Rai trasmetterà ogni giorno un incontro del singolare maschile fino alla finale, oltre a un incontro finale femminile o di doppio, a scelta.

Shutterstock

Forfait significativi nel tabellone principale

Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ci sono altri cinque ritiri dal torneo di tennis a causa di infortuni. In totale, sette giocatori non parteciperanno agli Internazionali d’Italia, quinto torneo ATP Masters 1000 della stagione, che si disputa sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Sinner, il giovane talento dell’Alto Adige di 22 anni, ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio all’anca che ha avuto inizio al torneo di Montecarlo e si è aggravato a Madrid la scorsa settimana, mettendo in dubbio anche la sua partecipazione al Roland Garros, il secondo Grande Slam della stagione che inizierà il 26 maggio a Parigi.

Presenza italiana al torneo

LEGGI ANCHE – Vicino al Foro Italico c’è il ponte più giovane della Capitale, ecco quanto è costato!

Tra i tennisti nel torneo maschile ci sarà la partecipazione di undici italiani, tra cui Lorenzo Musetti come testa di serie. Gli altri concorrenti italiani al Foro Italico includono Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Andrea Vavassori. Nel torneo femminile, competono Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio, Federica Di Sarra e Vittoria Paganetti.

Calendario degli Internazionali d’Italia

Il torneo di tennis è iniziato il 7 maggio con il primo turno femminile, seguito dal primo turno maschile il giorno successivo. I match continueranno secondo un programma dettagliato che porterà alle finali, con quella femminile prevista per il 18 maggio alle 17 e quella maschile il 19 maggio alla stessa ora.