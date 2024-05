Il migliore gelato al pistacchio del mondo si trova a Roma. Sono 6 su 10 le gelaterie situate nella Capitale.

In Italia, specialmente a Roma, l’amore per la cucina è parte integrante non solo della nostra cultura, ma della nostra terra. Tra i piatti che rendono il nostro Paese un ricchezza gastronomica troviamo, sicuramente, il gelato.

Shutterstock

Secondo l’Istituto del Gelato Italiano, l’origine del gelato risale all’epoca rinascimentale, quando fu inventato dall’architetto Bernardo Buontalenti alla corte di Caterina de’ Medici a Firenze.

Nonostante le sue origini fiorentine, il gelato è divenuto presto un simbolo emblematico del sud Italia, specialmente della Sicilia, un’eredità della dominazione araba del IX secolo.

Ad appropriarsi dell’arte del gelato sono in molti, specialmente quando si tratta di gelato al pistacchio, che si conferma un indiscusso protagonista della tradizione dolciaria italiana e anche romana.

L’oro verde della Sicilia

Shutterstock

Questo gusto di gelato ha scatenato, infatti, non pochi dibattiti sulla propria preparazione. Per prima cosa, per realizzare un gelato al pistacchio a doc è necessario che il pistacchio sia di ottima qualità. La Sicilia è la regina indiscussa della materia prima, specialmente a Bronte, la terra famosa proprio per la produzione di pistacchio, con oltre tremila ettari in coltura specializzata.

LEGGI ANCHE: — Il gelato con pochi zuccheri: a Roma apre la gelateria per tutti

Ma è sufficiente la materia prima?

Il miglior gelato al pistacchio del mondo: le prime 4 si trovano a Roma

Secondo la ricerca di Taste Atlas (guida online dei piatti nel mondo) la gelateria con il migliore gusto al pistacchio sia di Roma, ma non solo. Ben 6 gelaterie su 10, di questa lista, sono situate a Roma, tra cui le prime 4.

Gelateria dei Gracchi (via dei Gracchi, Roma) Neve di latte (Via Federico Cesi, Roma) Gelateria Otaleg (Via di S. Cosimato 14a, Roma) Gelateria del Teatro (Via dei Coronari, Roma) Gelateria Perché No (Via dei Tavolini, Firenze) Gelateria La Carraia (Piazza Nazario Sauro, Firenze) Gelateria I Caruso (Via Collina, Roma) Gelateria dei Neri (Via dei Neri, Firenze) Giolitti (Via degli Uffici del Vicario, Roma) Cremeria Santo Stefano (Via Santo Stefano, Bologna)

Non vi resta che perdervi per le strade di Roma alla ricerca di queste e altre gelaterie per assaggiare il gusto più apprezzato dagli italiani tra le bellezze della città.