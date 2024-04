A Roma, nel quartiere Portuense, arriva il gelato realizzato con ingredienti di prima qualità, senza glutine e con pochi zuccheri, ovvero un gelato per tutti!

Da Gelasio si può assaggiare un gelato artigianale preparato con ingredienti naturali, senza glutine, privo di grassi vegetali idrogenati, emulsionanti, aromi chimici e con un occhio attento alla riduzione degli zuccheri.



Alla guida di Gelasio, Valerio Gaveglia – under 30 laureato in Economia e management – da sempre appassionato di gelato ha lavorato e seguito dei corsi di gelateria, tra cui quello con il maestro Stefano Ferrara da cui ha rilevato la sua attività in via Portuense.

Insieme a Valerio, la socia Lorena Zeppadoro presente nel mercato del gelato artigianale da circa 20 anni, che, con la sua esperienza, è stata la prima promotrice del progetto.



Il piacere del gelato

Il nome della gelateria prende spunto dalla parola greca “gelasio” che significa allegria e, l’assonanza con la parola gelato, richiama la gioia che Valerio e Lorena vogliono trasmettere facendo assaporare il loro gelato. Ma non finisce qui, il pay off “Oltre il gelato” indica il desiderio della proprietà di offrire un sottozero nato dall’equilibrio tra tradizione e innovazione con un occhio attento all’aspetto salutistico, senza rinunciare al piacere di mangiare un buon gelato.



Il punto vendita

Il locale è di circa 100 mq, più del 60% dello spazio è dedicato al laboratorio a vista dove sono presenti tutti i macchinari necessari per esperimenti e produzioni. L’area vendita è più piccola ma studiata appositamente per permettere l’ingresso a pochi clienti alla volta in modo da poter avere un rapporto diretto e fornire tutte le informazioni necessarie. Presente anche uno spazio esterno con diverse panchine.



Il concept

Da Gelasio si assapora un gelato artigianale healthy privo di grassi vegetali idrogenati, senza emulsionanti e aromi chimici e senza glutine.

Altrettanto importante è la questione degli zuccheri, al momento sono disponibili quattro gusti senza zuccheri aggiunti: pistacchio mediterraneo, mandorla e pepe rosa, mango e cocco mentre tutti gli altri non vanno oltre i 16g di zuccheri aggiunti per 100g di gelato.

Ogni gusto ha una sua storia e nasce da continue sperimentazioni su sapori, strutture e viscosità. Tra quelli più emblematici a base latte, oltre a quelli classici, va citata la stragianduia: un gianduiotto con tanta nocciola romana Dop di un piccolo produttore del viterbese.

Poi il pistacchio di Sicilia, il fior di sale stracroccante (un fior di latte salato con la ricotta romana e un croccante di frutta secca) e la crema di caffè.



Tra i gusti a base acqua da segnalare: mandorla e pepe rosa senza zuccheri aggiunti per una perfetta combinazione ed equilibrio di sapori, fondente crudo del Perù, un cioccolato preparato con pura massa di cacao peruviana che avvolge in un viaggio tra profumi di bacche e frutti rossi. Oltre 15 i gusti vegani tra cui tutta la frutta, il pistacchio, la mandorla con pepe rosa e il cioccolato fondente del Perù e dell’Uganda. “Il gelato – spiega Lorena – è servito dentro la carapina, la scelta è legata agli innumerevoli vantaggi che essa offre ma soprattutto perché il nostro gelato è studiato per essere conservato ad una certa temperatura che ci garantisce un determinato punto di congelamento per sprigionare al massimo tutti i sapori“. Da assaggiare anche cremolati, crepes, semifreddi, granite, torte gelato disponibili su ordinazione.



Nella creazione dei gusti di Gelasio fondamentale è la selezione delle materie prime: “La prima cosa che il mio maestro ha cercato di trasferirmi – annota Valerio – è la ricerca del piccolo produttore, del km 0, della differenza, dell’eccezione. Io personalmente mi reco nelle piccole aziende per innamorarmi del prodotto e per poterlo poi trasformare al meglio“. La nocciola romana Dop proviene da La Fescennina-Azienda agricola biologica Sciardiglia, le amarene dall’azienda Morello Austera produttrice delle amarene di Cantiano dal 2006.



Orario

Aperto tutti i giorni

Da domenica al giovedì dalle 12:00 alle 23:00

venerdì e sabato dalle 11:00 alle 24:00

Contatti

Gelasio

Via Portuense 727 f/g – Roma

Tel: 0668585315

Email: volasrl2023@gmail.com

Facebook: Gelasio – Oltre il Gelato

Instagram: gelasio.oltreilgelato