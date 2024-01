La storia è una fiction in onda su Rai 1 con Jasmina Rinca e Elio Germano ispirata al libro di Elsa Morante: ecco dove è stata girata

Lunedì 8 gennaio 2024 è andata in onda la prima puntata di “La storia” fiction Rai 1 diretta da Francesca Archibugi che narra la vita di Ida, insegnante ebrea, e dei suoi due figli Nino e Useppe, ambientata tra il 1941 e il 1947.

“La storia”, le location della fiction

“La storia” è una fiction che è stata girata sia a Roma che nei paesi limitrofi. Alcune scene, invece, sono avvenute a Napoli.

Nel dettaglio, i quartieri della Citta eterna che hanno fatto da location alla serie televisiva sono stati il rione popolare di San Lorenzo, Testaccio, Pietralata e il ghetto ebraico di Roma.

LEGGI ANCHE:–Quartiere Testaccio, sai perché si chiama così? La curiosità che non tutti conoscono

Le riprese della serie di Rai 1 si sono continuate anche a Tivoli, dove i gruppi partigiani si sono opposti alle truppe nazifasciste. Infine, per circa una settimana il cast si è trasferito a Napoli ma sulle scene girate al Sud non sappiamo ancora nulla. Bisognerà attendere i nuovi episodi.

Quante puntate sono “La storia” fiction su Rai 1?

La prima puntata di “La storia“, diretta da Francesca Archibugi, è stata trasmessa lunedì 8 gennaio 2024 e la fiction si compone di 8 episodi, mandati in onda a coppie di due per quattro lunedì consecutivi, in prima serata su Rai 1.

“La storia” fiction Rai 1 cast completo

Il cast completo è il seguente:

Jasmine Trinca è Ida Ramundo;

Francesco Zenga è Nino;

Christian Liberti è Useppe più piccolo;

Mattia Basciani è Useppe più grande;

Valerio Mastandrea è Remo;

Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli;

Asia Argento è Santina;

Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi alias Davide Segre;

Lukas Zumbrock è Gunther;

Vincenzo Nemolato è Domenico;

Carmen Pommella è Sora Mercedes;

Giselda Volodi è Vilma;

Flora Gigliosetto è Carulina;

Vincenzo Antonucci è Salvatore;

Anna De Stefano è Rosa;

Rosaria Langellotto è Serafina;

Arcangelo Iannace è Giuseppe Primo;

Antonella Attili è Filomena Marrocco;

Ludovica Francesconi è Annita;

Josafat Vagni è Nello;

Romana Maggiora Vergano è Patrizia;

Anna Ferruzzo è la signora Di Segni.

Trama tratta dal libro di Elsa Morante

“La storia” di Francesca Archibugi si ispira al libro di Elsa Morante da cui riprende anche il titolo. Si tratta di un romanzo storico pubblicato nel 1974 nella collana Gli Struzzi di Einaudi.

Il racconto narra le vicende di Ida Ramundo, maestra elementare, vedova, che vive con il figlio adolescente Nino. Di origine ebraica, dovrà nascondere tale aspetto per proteggersi dalle persecuzioni razziali e per farlo dovrà fuggire. Viene violentata dal soldato tedesco Gunther e da tale evento nasce Useppe: un bambino dal carattere tranquillo e con gli occhi azzurri del padre. Intanto, il figlio grande Nino diventa un fascista fanatico che si unisce alla lotta.

FOTO: SHUTTERSTOCK