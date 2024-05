All’aeroporto di Fiumicino il 17 maggio è stato registrato il numero maggiore di partenze: tutti i dettagli sulla cifra da record

Che l’aeroporto di Fiumicino sia sempre pieno di passeggeri che si riuniscono da quelle parti per un viaggio, accogliere i propri cari o accompagnarli è un dato di fatto. Ciò che, però, ha sorpreso è stata la cifra da capogiro delle partenze avvenute lo scorso 17 maggio.

Sono stati registrati 978 voli totali in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Fiumicino. Di seguito tutti i dettagli del caso.

Aeroporto di Fiumicino, 17 maggio record di passeggeri

Il 17 maggio scorso circa 157.870 passeggeri sono atterrati o sono partiti dall’Aeroporto di Fiumicino. Senza dubbio si è trattato di un record assoluto. Hanno avuto luogo 978 voli, tra arrivi e partenze riguardanti ogni parte del mondo.

Gli addetti dei profili ufficiali social di Fiumicino hanno pubblicato una nota di Aeroporti di Roma in cui si legge che il gruppo Mundys è soddisfatto di tale cifra e del lavoro che ogni giorno viene svolto dai dipendenti, tutti nessuno escluso.

“Insieme ai riconoscimenti internazionali che confermano Fiumicino come il migliore scalo europeo per qualità del servizio, si inserisce nell’ampia progettualità di AdR che ha l’obiettivo di delineare l’aeroporto del futuro” Si legge ancora: “Accompagnando i viaggiatori durante tutta l’esperienza di volo, fornendo loro, prima, dopo e durante, ogni giorno, i servizi più innovativi, condividendo dedizione e impegno per l’eccellenza. Consapevoli che il meglio deve ancora venire”.

Novità in arrivo

Nelle ultime ore è stato annunciato anche un nuovo servizio per i passeggeri di Ita Airways in partenza dal Leonardo da Vinci di Fiumicino. Secondo quanto si legge nel regolamento della società, i viaggiatori potranno effettuare il check-in per imbarcare il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini.

La novità è gratuita e dà la possibilità ai passeggeri di poter eseguire il servizio lo stesso giorno della partenza, almeno tre ore prima del volo, così da poter proseguire la visita della città eterna per un po’. Il servizio è disponibile dalle ore 8 alle 16.

