La Moschea di Roma si trova nei pressi di Monte Antenne, a Roma Nord. È il più grande centro di preghiera d’Italia. Al suo interno possono essere ospitati fino a 12.000 fedeli.

Se non l’avete mai visitata, vi consigliamo di farlo. Ecco alcune informazioni e curiosità.

Il progetto risale ad una visita nella Capitale del Re Faysal dell’Arabia Saudita nel 1966. All’epoca non c’erano moschee nella Città Eterna. Il governo italiano, nell’ottica di migliorare i rapporti con i paesi arabi, accolse la volontà e il finanziamento per la costruzione.

Il progetto fu affidato all’architetto Paolo Portoghesi, affiancato da Vittorio Gigliotti, Sami Mousawi e Nino Tozzo. La sfida fu quella di integrare la struttura in un contesto architettonico occidentale, rispettando però le caratteristiche tradizionali della cultura musulmana.

Furono poste due condizioni per la costruzione: l’assenza di altoparlanti per la chiamata alla preghiera; una cupola che fosse più bassa di quella di San Pietro. La prima pietra fu posta nel 1984 e l’edificio fu inaugurato nel 1995.

The Mosque of #Rome is the largest mosque in Europe. The 30 thousand square meter mosque is considered an architectural masterpiece with its unique Italian style, making it one of the most prominent religious buildings in the North of Rome.#Sawt_Alhikma pic.twitter.com/hExi067afx

— Sawt Al-Hikma (@SawtAlHikma_EN) July 26, 2019