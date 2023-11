Tra le città più romantiche del mondo troviamo sicuramente Roma. La bellezza che risiede in ogni vicolo della capitale ci riporta non solo nella storia antica ma anche nel valore romantico che queste opere custodiscono. Nel cuore di Roma poi, c’è un monumento in particolare che promette amore eterno.

Stiamo parlando della Fontanella degli Innamorati e della leggenda secondo cui le coppie che bevono dalla stessa acqua restano uniti e legati per sempre.

Una storia che ancora oggi affascina migliaia di coppie che, in giro per la città, desiderano celebrare il proprio amore.

La Fontanella degli Innamorati: dove si trova

A pochi passi da Piazza di Spagna, poco più a destra dalla famosissima Fontana di Trevi, si trova la cosiddetta Fontanella degli Innamorati, una vaschetta rettangolare con due piccole cannelle dal quale fuoriesce l’acqua dell’acquedotto dell’Acqua Vergine. Secondo la leggenda, è proprio quest’acqua ad essere considerata un vero elisir d’amore.

La leggenda

L’origine di questo mito deriva proprio da un rito del passato. Un tempo, infatti, le ragazze dovevano spesso salutare il proprio amato per motivi disparati, come il servizio militare. La leggenda narra che proprio in queste occasioni, la donna offriva un bicchiere pieno dell’acqua proveniente dalla fontanella e che successivamente, rompendone il vetro, i due rimanessero legati per sempre, nonostante la distanza.

Per quanto si tratti di una semplice leggenda è sempre bello poter ammirare le coppie che condividono con Roma il loro desiderio di amarsi in eterno.