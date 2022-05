Ginnastica all’aperto a Roma: parchi, ville e luoghi unici

Vi siete mai chiesti quali sono i luoghi di Roma più indicati per poter ginnastica ed altre attività fisiche all’aperto?

L’arrivo dell’estate 2022 corrisponde con la riapertura delle palestre, ma spesso – a causa del caldo – in molti considerano la bella stagione come uno dei momenti perfetti in cui finalmente poter fare movimento fuori di casa. Ma vi siete mai chiesti quali sono i luoghi migliori, a Roma, per fare ginnastica all’aperto?

Con l’arrivo dell’estate, perché non fare ginnastica all’aperto nei parchi e nelle ville di Roma? Photo Credits: Kikapress

Roma: fare ginnastica all’aperto a Villa Borghese

Villa Borghese è forse uno dei luoghi migliori per fare ginnastica all’aperto a Roma. Tra attrazioni e zone relax, è un luogo che consente di dedicarsi allo sport in tutte le salse, offrendo numerosi servizi appositi per chi voglia dedicarsi al benessere del proprio corpo.

A partire dalle barchette per navigare il lago fino al servizio di noleggio biciclette per percorrere i viali interni, è spesso possibile imbattersi in associazioni sportive che propongono veri e propri corsi di fitness.

Villa Ada e i suoi attrezzi

Villa Ada è un altro di quei luoghi di Roma dove fare ginnastica all’aperto è davvero indicato. Nel suo meraviglioso verde, tra le piste ciclabili e le aree ginniche, esiste anche un vero e proprio percorso fitness con tanto di attrezzi.

Su questi attrezzi, recentemente, c’è però stata qualche polemica. Nonostante un’opera di restauro che li ha visti ridipingere, molti di loro non sono stati aggiustati e restano inutilizzabili. Un vero peccato, per attrezzature che oggi potrebbero essere utilizzate da moltissime persone vogliose di allenarsi all’aria aperta.

Villa Torlonia

Sono tantissimi gli abitanti di Roma che scelgono Villa Torlonia per fare ginnastica all’aperto, uno fra i punti favoriti per il ritrovo di numerosi centri sportivi, associazioni e palestre a cielo aperto.

È probabilmente la scelta ideale per coloro che amano il fitness e la natura, per immergersi in spazi liberi enormi sia che si ami fare sport in gruppo che in solitaria.

Via Appia Antica

Se c’è un luogo dove allenarsi all’aperto almeno una volta nella vita è doveroso, quello è via Appia Antica. Che la percorriate a piedi o in bicicletta, vi ritroverete in un vero e proprio museo a cielo aperto, circondati dai reperti archeologici.

Sono tantissime le associazioni che organizzano escursioni sia a piedi che in bicicletta, ma attenzione: dal lunedì al sabato è consentito l’accesso anche alle automobili.

Roma: fare yoga all’aperto a Villa Pamphili

Villa Dora Pamphili è un luogo incantevole per fare esercizio fisico all’aperto. Il parco è un’oasi del benessere immersa nel verde, dove si può fare davvero di tutto.

Essendo il parco più grande della Capitale, è possibile fare jogging nei suoi 180 ettari di estensione, ma anche giocare sui campi da polo e calcio, nonché correre sulla pista di pattinaggio.

In estate è possibile anche seguire dei corsi gratuiti di yoga presso il ViVi Bistrot di Villa Pamphili.

Il calendario dell’8 rassegna ViVi il saluto al sole va dal 1° giugno al 12 settembre 2021. Ogni mercoledì, poi, dalle 18 alle 19 sarà possibile accedere ai corsi gratuiti di yoga per bambini, mentre il martedì dalle 19 alle 20 a quelli di Tai Chi.

Parco di Tor di Quinto

Il parco di Tor di Quinto non è grandissimo, ma può a sua volta trasformarsi in una palestra all’aperto, un meraviglioso luogo dove fare ginnastica fuori porta anche a Roma.

Tra le altre cose, il parco dispone di strutture riparate e attrezzi fitness, ma è dagli amanti del jogging che viene apprezzato di più.

Parco del Lago dell’Eur

Il Parco del lago dell’Eur, invece, è l’ideale per chi ama gli sport acquatici e in particolare la canoa, la cui pratica è promossa da numerose associazioni sportive.

Ci sono tuttavia anche una serie di percorsi pedonali che si snodano tutti intorno al lago, l’ideale per chi vuole invece dedicarsi alla corsa o alla camminata.

Parco della Caffarella

Un’area verde molto estesa dove fare ginnastica all’aperto a Roma è il Parco della Caffarella, un luogo dove è possibile allenarsi tranquillamente, nel verde.

Uno dei posti più adatti per svolgere della sana attività fisica, il Parco della Caffarella è perfetto per l’Outdoor Training, sia individuale che di gruppo. L’area è addirittura dotata di sbarre per le trazioni, bilancieri, panche e cyclette.

Parco del Pineto

Il Parco del Pineto è un’oasi protetta al centro di Roma, essendo un vero e proprio Parco Regionale Urbano. Per questo motivo è un posto eccellente per chi voglia allenarsi liberamente all’aperto.

Come altri parchi capitolini, offre un’area dotata di attrezzi per il fitness, adatti per tutte le età e corredati di apposite istruzioni.

Parco degli Acquedotti

Tra l’Appia e la Tuscolana sorge il Parco degli Acquedotti, uno dei più suggestivi dell’intera Capitale. Al suo interno ci sono ben sette acquedotti degli undici che servivano Roma.

Per quello che riguarda la possibilità di fare attività fisica, c’è da dire che offre numerosi percorsi da jogging o mountain bike, tutti in terra battuta e che hanno un’estensione lunghissima, curata e ben spianata.

Nemmeno qui mancano le attività organizzate, in particolare i percorsi di trekking e bici.

Photo Credits: Kikapress