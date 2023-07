Avete mai sentito parlare del tempio gotico a Roma? Si trova nelle vicinanze del Colosseo: tutti i dettagli

Roma è una sorpresa continua, ricca di cultura, storia e tradizione, non smette mai di stupire i turisti che ogni giorno vi giungono per trascorrervi del tempo e perdersi nelle vie della città eterna. Ogni monumento ha qualcosa da raccontare, ogni sito archeologico lascia il segno, come il tempio gotico che si trova nelle vicinanze del Colosseo. Assomiglia ad un giardino fantasy.

Tempio gotico a Roma: dove si trova?

Situato nel Municipio I, Villa Celimontana ospita un tempio gotico. Si tratta di un parco pubblico di Roma la cui creazione risale al Cinquecento. Essa è stata soggetta di continue trasformazioni nel corso degli anni in ambito paesaggistico nel 1858 dall’architetto francese Pierre Charles L’Enfant per iniziativa di Laura Maria Giuseppa di Bauffremont. Poi ancora nel 1870, furono fatti interventi in stile neogotico, per l’ultimo proprietario Richard von Hoffmann.

Si trova ad occidente del colle Celio ed il suo ingresso monumentale si affaccia sulla via della Navicella, poco distante dalla fontana che prende il nome della via, a fianco alla Basilica di Santa Maria in Domnica, uno dei primi templi cristiani della Capitale.

Si sviluppa a Sud dove vi è il Semenzaio di San Sisto Vecchio, sede e principale semenzaio del Servizio Giardini Comunale, ad Ovest, invece, vi è la valle delle Camene e la valle delle cosiddette Terme di Caracalla, sul prolungamento dell’antico clivo di Scauro.

Il sito archeologico del tempio gotico di Roma

La villa è costituita da un sito di età Flavia e Traianea del quale restano cinte murarie coperte dai livellamenti del terreno e parzialmente visibili solo dal lato Sud. Ospitava i castra della V coorte dei Vigiles.

Inoltre, degli scavi archeologici hanno portato a galla nel 1889 la Basilica Hilariana, eretta da Manius Publicius Hilarus, ed i suoi mosaici unici.

Infine, contiene molti reperti di varie epoche ed origini come l’obelisco egizio di Ramsete II, chiamato anche “spiedino”, proveniente dalla spoliazione del Tempio del Sole a Eliopoli; all’inizio era stato sistemato nel Santuario di Iside Capitolina (Tempio di Iside), poi il Senato lo donò nel 1582 a Ciriaco Mattei.

Anche ai Musei Vaticani si trovano molti reperti provenienti dal tempio gotico.

FOTO: SHUTTERSTOCK