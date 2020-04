Roma oltre i luoghi comuni, oltre gli stereotipi e le critiche… ecco la Roma che ci piace: quella che risorge ogni volta che si scopre una leggenda nuova, una storia ancora non ascoltata, un monumento di cui non si conosceva l’esistenza.

L’obelisco in questione è di origine egizia e riporta il nome di Ramses II (1279-1213 a.C.), portato a Roma nel XV secolo per decorare un tempio di Iside sul Campidoglio. Nel 1582 divenne un regalo che il senato romano fece al duca Ciriaco Mattei per ringraziarlo della sua preziosa collaborazione con i musei capitolini, per conto dei quali aveva raccolto preziosissime opere d’arte.