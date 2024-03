Sapete che in un famoso teatro romano vi sono delle firme nascoste che adornano le sue antiche mura: ecco di cosa si tratta

Roma è un museo a cielo aperto costituito da una miriade di monumenti strepitosi che affascinano chiunque li visiti. Tra questi ricordiamo molti teatri e anfiteatri risalenti all’epoca romana. In particolare, ce n’è uno che presenta delle firme nascoste sulle mura che in pochi hanno notato. Ecco di cosa stiamo parlando.

Qual è il teatro romano con le firme nascoste al suo interno?

Il famoso teatro romano con le firme nascoste al suo interno è il Teatro Marcello, uno dei monumenti più affascinanti e misteriosi di Roma. Si tratta di un edificio dall’architettura maestosa e con una storia millenaria, noto per essere uno dei teatri più antichi ma conservati meglio.

La sua costruzione risale al I secolo a.C. per volere del nipote di Augusto, l’imperatore Augusto. La sua capienza era di oltre 10.000 spettatori e all’epoca veniva utilizzato per spettacoli teatrali, musicali ed eventi pubblici. Il teatro ha ispirato il design del Colosseo.

Cosa sono le firme nascoste all’interno del teatro Marcello

Sulle mura del Teatro Marcello vi sono delle firme scritte o incise risalenti a diversi periodi storici che sono considerate come una sorta di registro di tutte le persone che hanno visitato il teatro nel corso dei secoli.

LEGGI ANCHE:–Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci

Alcune delle firme più antiche rimandano al periodo medievale, quando il Teatro Marcello venne utilizzato come rifugio per pellegrini e viaggiatori in visita a Roma.

Poi ancora durante il Rinascimento, il Teatro Marcello era frequentato da artisti e intellettuali come Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. Questi lo visitarono e lasciarono i loro graffiti come testimonianza.

Durante le guerre napoleoniche, invece, il teatro divenne l’accampamento dai soldati napoletani. Anche loro lasciarono firme e graffiti che sono ancora presenti su alcune pareti e vanno a costituire la memoria storica del luogo prezioso per la città eterna.

FOTO: SHUTTERSTOCK