“È vero che mi ami?” Il curioso metodo che puoi usare a Roma per mettere alla prova l’amore della tua dolce metà

A Roma esiste un metodo curioso per mettere alla prova il proprio partner: avete mai sentito parlare della Bocca della verità? La leggenda

San Valentino è alle porte e sono tanti coloro che si sbizzarriscono per regalare alla dolce metà qualcosa di unico e inimitabile. Non parliamo per forza di oggetti materiali, ma anche di gite fuori porta o una cena romantica, un mazzo di fiore o una lettera. C’è poi chi coglie l’occasione per mettere alla prova il proprio fidanzato o la propria fidanzata, come? Attraverso la Bocca della Verità che si trova a Roma, come vuole la leggenda.

La Bocca della Verità a Roma, la leggenda che nessuno conosce

La Bocca della Verità si trova nei pressi della Chiesa di Santa Maria in Cosmedin e attraverso un trucco aveva il compito di punzecchiare con uno spillone o con delle forbici la mano della moglie infedele.

Tale tradizione è nata dopo un evento che viene citato nei Mirabilia Urbis Romae dell’anno Mille, ma è in epoca medievale che cominciò a diffondersi. La leggenda più gettonata è la storia di un’arguta moglie che ebbe modo di prendersi la sua rivincita proprio grazie alla Bocca della Verità.

Si narra che la donna era stata sorpresa dai vicini di casa con un amante che le faceva visita tutti i giorni quando il marito era fuori città. Questi lo confessarono al diretto interessato che chiese subito spiegazioni alla moglie. La donna negò in lacrime, ma l’uomo decise di chiedere in pubblico la prova della verità.

Mentre erano intenti a sottomettersi alla Bocca della Verità, arrivò un giovane che tra la folla, si avvicinò alla moglie, la strinse forte a sé e la baciò sulla bocca, lasciando tutti senza parole. Infine, si allontanò e come un pazzo iniziò a saltellare.

Quando tornò la calma, la donna si avvicinò al medaglione, infilò la sua mano nella foratura e pronunciò queste parole: “Giuro che nessun uomo mi ha mai abbracciato e baciato, all’infuori di mio marito e di quel giovane matto!”.

La Bocca non si chiuse e non punse la mano della donna, quindi il marito fu costretto a credere alla moglie. Fu proprio la donna ad escogitare tale piano, come? Il giovane pazzo era l’amante che tutte le sere le faceva visita. Ma nessuno lo riconobbe. Così la donna superò la prova con astuzia e poté continuare a frequentare il suo amante.

FOTO: SHUTTERSTOCK