Cosa si mangia a Roma per Carnevale? Ecco le ricette tradizionali

Cosa si mangia a Roma per Carnevale? Tutte le ricette tradizionali e rivisitate inerenti al periodo più allegro e goliardico dell'anno

E’ entrato il periodo più goliardico e allegro dell’anno, il 17 gennaio è stato inaugurato il Carnevale 2023 e in alcune parti d’Italia i carri allegorici hanno già dato inizio alle danze. Febbraio è caratterizzato da una cucina diversa soprattutto per quanto riguarda i dolci. A tale proposito, sapete cosa si mangia a Roma per Carnevale? Scopriamo insieme le ricette più gettonate.

Cosa si mangia a Roma per Carnevale? Storia, tradizione e ricette

Frappe

Ogni città e paese italiano ha una propria tradizione culinaria. A Roma nel periodo di Carnevale vengono cucinati diversi dolci come le frappe, le castagnole e i bocconotti.

Entrando nel vivo della questione, le frappe sono sottili, fragranti e leggere, le vere protagoniste della del Carnevale, da fare al forno o fritte e spesso condite con aromi, come vaniglia, mandarino, liquori o copertura di cioccolato.

Gli ingredienti necessari per cucinarle sono:

300 g di farina;

25 g di burro;

40 g di zucchero;

1 uovo;

2 tuorli;

1 limone;

1 cucchiaio di liquore a piacere;

zucchero a velo;

olio per friggere.

Castagnole

Le castagnole sono caratterizzate da un impasto morbido e sono fritte. Possono essere senza ripieno, nella versione classica, farcite con ricotta, crema pasticcera o cioccolato. Nella versione rivisitata e più light vengono cotte al forno.

Gli ingredienti per 6 porzioni sono:

4 uova;

400 g di farina;

50 g di zucchero;

100 g di burro;

1 bicchierino di rum;

1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata;

100 g di zucchero a velo;

olio per friggere;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di cannella.

I bocconotti, invece, sono dei pasticcini di pasta frolla ripieni di ricotta, cannella e frutti canditi.

Che sia il giovedì o il martedì grasso, una domenica da trascorrere in compagnia non importa. Il consiglio è accostare i dolci ad un bicchiere di vino, un tè o ciò che più preferite così da rendere unico e gustoso quel momento di convivialità.

FOTO: SHUTTERSTOCK