Carnevale è arrivato e con esso tanti dolci tipici del periodo più allegro dell’anno: ingredienti e ricetta delle frappe romane

Nel periodo più allegro dell’anno è impossibile resistere alla tentazione di mangiare le chiacchiere, nel Lazio chiamate frappe di Carnevale. Si tratta di un dolce gustoso che cambia nome a seconda della città. Di seguito gli ingredienti e la ricetta delle frappe romane: ecco perché nella città eterna sono più leggere e friabili.

Frappe romane, ingredienti del dolce di Carnevale

Gli ingredienti necessari per la riuscita delle frappe romane sono:

FARINA 00

UOVO A TEMPERATURA AMBIENTE

TUORLO

BURRO MORBIDO

ZUCCHERO SEMOLATO

LIQUORE

SALE

OLIO DI SEMI DI ARACHIDE

ZUCCHERO A VELO

La preparazione delle frappe romane

Per preparare l’impasto delle chiacchiere bisogna inserire in una una terrina o nella ciotola della planetaria, la farina e lo zucchero, unendo poi anche il sale. Fare un buco e versare le uova a temperatura ambiente un po’ sbattute sugli ingredienti secchi e mescolare leggermente con un cucchiaio partendo dal centro. Profumare con il liquore, aggiungendo anche il burro ammorbidito ed iniziare ad impastare a mano o con il gancio della planetaria.

Trasferire il panetto sul piano di lavoro e lavorarlo per qualche minuto fino a quando non sarà liscio e uniforme. Avvolgerlo con pellicola trasparente e farlo riposare a temperatura ambiente per circa mezz’ora.

Successivamente bisognerà stendere l’impasto con un mattarello o con la macchina per la pasta. Poi tagliere in sottili sfoglie la pasta, ricavando dei rettangoli larghi circa 5 cm e fare uno o due taglietti al centro della pasta. Ultimo passaggio è friggerle.

Come rendere le frappe più leggere e friabili

Spesso le chiacchiere non vengono come vorremmo. Pertanto si consiglia di seguire alcuni trucchi che servono per renderle leggere e friabili. La prima cosa da fare è usare il liquore nell’impasto, il burro ammorbidito e le uova a temperatura ambiente.

Inoltre, è fondamentale che la temperatura dell’olio non deve essere né troppo bollente, perché si rischierebbe di bruciare le frappe, né troppo fredda. Si consiglia di fare la prova con lo stecchino. Qualora si creassero delle bollicine allora l’olio sarebbe pronto per friggerle.

Infine, è possibile aggiungere lo zucchero a velo o miele per renderle ancora più gustose.

FOTO: SHUTTERSTOCK