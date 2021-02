Castagnole alla Romana, la ricetta originale

L’origine delle castagnole è incerta; il nome attribuitogli lascia pensare che prendano posto in tavola per sostituire le “castagne” che ormai hanno da poco finito […]

L’origine delle castagnole è incerta; il nome attribuitogli lascia pensare che prendano posto in tavola per sostituire le “castagne” che ormai hanno da poco finito la loro stagione; le castagnole in effetti hanno anche il colore e una forma che, in qualche modo, ricorda le castagne.

La ricetta: Castagnole alla Romana

Ingredienti per 6 persone:

– 4 uova

– 400 g di farina

– 50 g di zucchero

– 100 g di burro

– 1 bicchierino di rum

– 1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata

– 100 g di zucchero a velo

– olio per friggere q.b.

– 1 pizzico di sale

– 1 pizzico di cannella

In una terrina unite la farina, le uova, il burro fuso, la scorza di limone e il sale. Lavorate l’impasto con energia fino a che questo non arriverà a una certa consistenza, quindi formate con le mani delle palline della grandezza di una castagna, che friggerete nell’olio bollente. Una volta pronte, scolate le castagnole dell’olio in eccesso e mettetele ad asciugare su carta assorbente, quindi cospargetele di zucchero a velo mischiato a della cannella e servitele calde o fredde, a seconda dei vostri gusti.

Altro dolce tipico del carnevale sono le Frappe, scopri qui le origini>>