Cosa non devi fare quando visiti Roma: fai attenzione a questi suggerimenti

Cosa fare e non fare quando si visita Roma? Ecco alcuni consigli da seguire e da dare ai turisti: tutti i dettagli

Roma è una delle città più belle del mondo, ricca di monumenti, storia, cultura e tradizione. Sarebbe meglio seguire alcuni consigli così da non incorrere in errori durante il soggiorno nella Capitale. Asia Londra Palomba ha pubblicato su Insider un articolo in cui dà alcuni suggerimenti ai turisti per visitare al meglio il territorio e godersi tutte le particolarità della città eterna.

LEGGI ANCHE:– Per la prima volta a Roma, turista americana resta sorpresa quando compra la pizza: ecco il motivo

Roma, quali sono i consigli che tutti i turisti dovrebbero seguire per visitare la città

Ecco una semplice lista di consigli da seguire:

Roma è una città percorribile a piedi, perciò sarebbe meglio evitare di prendere il taxi per fare tragitti brevi.

Evitare di comprare bottigliette di acqua dato che sono disponibili 2500 fontane con acqua potabile, dette i Nasoni.

Roma è una città prevalentemente cattolica e le chiese hanno rigidi codici di abbigliamento per i visitatori, dunque è necessario seguire delle regole.

Visitare siti e luoghi meno conosciuti.

Mangiare nei ristoranti va bene, ma si consiglia di godere del panorama passeggiando anche all’ora di pranzo, gustando un pezzo di pizza o un panino.

Assaggiare il gelato artigianale.

Cosa vedere a Roma

Oltre ai consigli da seguire e i suggerimenti a cui fare riferimento, i turisti non potranno fare a meno di fare una selezione di luoghi da visitare a seconda del tempo a disposizione per girare la città. Roma è un posto magico e sono tante le attrazioni da vedere, nella lista delle priorità ci sono il Colosseo, i Fori, la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, Castel Sant’Angelo, le Basiliche Maggiori, le Chiese, Il Campidoglio e i Musei Capitolini, L’Aventino, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Pantheon, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Fontana dell’Acqua Paola, il Gianicolo, le terme, Villa Borghese e Galleria Borghese, i Parchi archeologici: Appia Antica e Ostia Antica, il MAXXI.

FOTO: SHUTTERSTOCK