Per la prima volta a Roma, turista americana resta sorpresa quando compra la pizza: ecco il motivo

Una turista americana soggiorna a Roma per la prima volta e resta sorpresa per tanti dettagli tra cui uno che riguarda la pizza

Roma è una sorpresa continua per i turisti che arrivano nella Capitale alla scoperta di storia, cultura e tradizione. Sono tante le testimonianze di visitatori stranieri che dopo il viaggio a Roma scrivono sul blog cosa hanno visto e cosa hanno fatto durante il loro soggiorno nella città eterna.

Roma, le scoperte dei turisti: una sorpresa dietro l’altra

Sul sito www.Insider.com, una ragazza americana ha riferito alcuni particolari che l’hanno lasciata a bocca aperta durante un viaggio nella Capitale. Così si legge: “Ho trascorso due giorni e tre notti visitando la città, mangiando e cercando di immergermi nella Città Eterna. Ma ci sono state molte sorprese lungo la strada“, inizia così il racconto della turista, una dei tanti che non ha potuto fare a meno di notare quanta bellezza vi è a Roma e non solo per i tanti monumenti che ci sono.

In particolare, ha posto l’attenzione su alcune usanze e abitudini ben diverse dall’America. Innanzitutto, sono presenti tantissime fontanelle d’acqua gratuite o nasoni da cui prendere da bere, visto che nei locali l’acqua si paga.

La seconda cosa riguarda, invece, la pizza da asporto. “Ero davvero entusiasta di prendere una fetta di pizza e passeggiare per le strade di Roma – si legge – Sono abituata a vedere fette triangolari ritagliate da torte circolari. Ma sono rimasto sorpreso nel vedere che molti dei posti grab-and-go cuociono le pizze in grandi vassoi rettangolari e vendono fette quadrate a peso”. La pizza da asporto è al taglio ed è un possibile pranzo economico: costa circa 3 euro e ce n’è di tutti i gusti.

Questi sono solo alcuni dettagli da conoscere, ma chiunque visiterà almeno una volta la Capitale non potrà fare a meno di scoprire tante altre cose inerenti alla tradizione, cultura, cibo.

FOTO: SHUTTERSTOCK